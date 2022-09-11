英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）逝世後，除了繼位君王查爾斯三世（King Charles III）備受矚目，其妻卡蜜拉終於甩開「小三」之名成為王后，接著王室宮鬥續集將越演越烈。如今外媒踢爆，女王生前最後階段曾更改遺囑，遺留價值上億台幣的收藏珠寶可能全歸於凱特(威爾斯王妃，Princess of Wales)所有。

據《商業內幕》(Business Insider)11日報導，新國王查爾斯除了獲得新頭銜，還可能繼承大量珠寶、王冠以及胸針等價值連城的收藏品。女王的遺產其中一部分將保留為「英國王權之物」(Crown Jewels)，即出席加冕或其他國務配戴的飾物；其餘傳家之寶將留給合資格的王室成員，從查爾斯最先享有權利。

王室專家羅姆(Josh Rom)提到，「女王的遺囑中可能表明，希望將收藏傳遞給親人，查爾斯、王后卡蜜拉，然後是凱特，所以不太可能留下任何『大東西』。」

八卦網站《雷達線上》(RadarOnline)引述一位消息人士的話，稱「伊麗莎白生前最後一刻更改了遺囑，這對繼承人來說莫過於震撼彈。」女王私心有喜愛的王室成員，高達台幣33億、300件珠寶將由威廉王子的妻子、剛身任威爾斯王妃的凱特整碗捧去。這也是為什麼卡蜜拉對凱特懷恨在心，更別提已和王室切割的梅根，她早就做好心理準備。