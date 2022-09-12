好人做不得？有正妹在3月時，因為在新北市重陽橋上發生車禍，她提到3輛機車中，第2輛機車主阿姨煞車不及撞上第1輛機車，她則是輕輕碰到阿姨的機車尾，但因為看到阿姨被機車壓在地上，好心向前攙扶起，竟被反咬「被撞到才會去撞第1輛機車」，甚至日後還要索賠20萬元賠償金，以及提起告訴，阿姨的各種行為讓她心寒。

一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文，她表示事情發生在3月13日發生3車連環撞車禍，當天她騎車行經新北市重陽橋上，不料，最前方車輛突然緊急煞車，第1輛機車所幸煞住，但騎著第2輛機車的阿姨煞不住撞了上去倒地，她自己是第3輛機車還還好煞住，只是輕碰到阿姨機車的擋泥板隨後，她看著阿姨倒地被機車壓住，便好心向前攙扶起來，竟被阿姨反咬「被撞到才會去撞第1輛機車」。

但是基於工作忙碌，她當時便選擇和解處理，並由保險公司全權處理，於是也和第1輛機車車主提出的「1萬元修車費」達成和解，但是日後，保險公司連絡第2輛機車的阿姨時，竟表示「4個月沒上班」因此提出20萬元索賠金額。

後來這位阿姨和保險公司談妥賠償金8萬元時，到了和解當天竟以電話表示「機車行照找不到」要補辦為由，擇期再向保險公司聯絡，後來警察局來電她沒接到，她致電詢問第1輛車主狀況，竟得到傻眼的消息「第2輛車阿姨要提告」，不過她也補充，該位阿姨拿不出行照，且又提到已經把機車賣了，讓她困惑這阿姨的舉動。

貼文一出，網友紛紛留言表示「只能說，幸好有保險，可以省掉大部份的麻煩」、「只能說太沒經驗了，就算有保險也不能全部認賠啊」、「讓他告吧！這種貪得無厭的人」、「你沒錯不應該任由對方索要」、「好人做不得」、「就是有這種不要臉的人，難怪現在社會越來越冷漠」、「凡事通報有牌的警察，要當正義使者，要看場合」。