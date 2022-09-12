總統蔡英文日前疑暗批台中市長盧秀燕對市政毫無關注，喜歡自稱「媽媽市長」，但對市政毫無關注，把大部分心力放在「送往迎來」。前民進黨立委郭正亮表示，蔡其昌在地很久了，民調還落後盧秀燕那麼多，讓人真的有點意外，也讓蔡英文慌了。

針對蔡英文暗酸盧秀燕，郭正亮11日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，蔡英文慌了，她沒想到自己最疼的兩個人，林智堅和民進黨台中市長參選人蔡其昌都落到如此地步。因為蔡其昌的民調落後盧秀燕太多了，而落後的程度，跟民進黨新北市長參選人林佳龍、新北市長侯友宜的民調差距，有點類似；但林佳龍是匆匆忙忙被派去新北選。蔡其昌在地多久了，還落後那麼大，讓人真的有點意外。

另外，針對民進黨台北市長參選人陳時中抱小孩照片曝光，郭正亮表示，他真的找不到陳時中政策的焦點，他這個動作，是要爭取年輕夫婦的票，可是他又不是年輕爸爸，跟國民黨蔣萬安的狀況不太一樣，陳時中就像是阿公抱孫子，很怪。

郭正亮接著指出，他最近看到陳時中焦慮的部分，意味著35歲以下選民，他流失蠻多的。35歲以下很多選民，跑到無黨籍台北市長參選人黃珊珊那邊去了，尤其是中間跟中間偏綠都有。所以他連續打出兩支年輕人的宣傳片，可是都打歪了，他跑去大安仙女宮，被舔耳；跑廁所去看馬桶，卻被人家說，「你幹嘛？」