女星陳珮騏和藝人陳零九合開的飲料店「Nine_Tea九茶高雄旗艦店」，今年1月盛大開幕，兩人都是高雄人，相當看好家鄉的經濟潛力，未料才經營8個月，陳珮騏今（11日）宣布暫停營運，並曝光下一步的計畫。

陳珮騏11日在臉書轉PO九茶高雄旗艦店聲明，內文表示：「感謝各位消費者的支持與喜愛，因本店團隊欲做更有效益的空間運用與經營，即日起九茶高雄旗艦店暫停營運！」不過，該聲明也指出，原址會再另外成立新的餐飲品牌，繼續提供優質的服務，感謝大家支持並敬請期待。

陳珮騏也在留言區貼出與陳零九的合照，呼籲：「請和我與零九一起期待全新的未來，很快！新形態即將呈現！」

許多網友得知此消息，紛紛驚呼：「好突然」、「不是開沒多久」、「我還沒有喝過耶」、「上禮拜才去喝，很好喝捏，怎麼會......期待新產業」，也有另一群網友樂見其成，很期待陳珮騏之後開的新餐飲品牌。

陳珮騏和陳零九合資飲料店之前，原本不認識，只有一個共同朋友，後來陳珮騏得知陳零九也是高雄人，做事非常認真又很有想法，才攜手合作開飲料店，希望給高雄鄉親帶來好的飲品，也有規劃加盟事宜，想不到短暫開幕8個月便歇業，但也令人好奇兩人下一步的計畫。