八期核心「森」藏不露 「坤悅君睿」宜居首選 磁吸頂級客層

鄰近台中七期的南屯八期重劃區，道路筆直寬敞、綠意豐饒的宜居區域，近年來高端換屋客層雲集，躍居眾所注目的優質住宅區段。得天獨厚的立地條件吸引深耕台中多年的上櫃建商 「坤悅開發」嚴選精華美地，推出「坤悅君睿」，45-51坪，均質3-4房，總價2800-3500萬元，與豐樂公園為鄰、正臨豐富生態的南屯溪，以水岸地標重返八期榮耀！

台中八期重劃區位在五期、七期、美術館特區及高鐵站特區的核心，優勢地理條件前往任一區皆僅需車程15分鐘內，等於集結5大特區的生活機能，是其它重劃區無法超越的上乘區段。

核心道路文心南路將八期重劃區一分為二，一邊擁有都市榮景的商業行為，全球獲利店王COSTCO南屯店就坐落於此，還有迪卡儂旗艦店等著名商場；另一側則是靜謐舒適的純住宅區，是台中少有的優質住宅區段，並且享受秀泰文心店、湖水岸春水堂等人文休閒商圈，而「坤悅君睿」就位於豐樂公園綠鑽核心。

八期為綠地比最高的重劃區，集結豐樂、南苑、豐富三大公園，三萬六千坪綠意環景。豐樂雕塑公園自然生態豐富、設施多元，包含跑酷區、人造湖、沙坑、拱橋及雕塑品等，大片草皮適合野餐，夜幕低垂之時亦有漂亮夜景，是個全家休閒運動、親子同樂的好去處。生活機能就近享受黎明商圈、南屯傳統市場及南屯老街，日常採買無虞，附近還有臺中市文化資產的古蹟萬和宮，是居民重要的信仰中心。

無牆美術館-豐樂雕塑公園，藝術人文氣息濃厚。(圖/業者提供)

交通建設則享有2國道、2快速道、2鐵共構的便捷性，文心南五路串聯文心南路和黎明路重要通道，可快速抵達國道1號、3號、74號快速道路及中彰快速道路；鏈結捷運綠線及高鐵台中站，南來北往暢行無阻。

專案副理林哲旭表示，「坤悅君睿」鄰近捷運綠線豐樂公園站，距離雙鐵共構的大慶站只有一站，可轉程火車或是搭捷運至烏日站，可直通高鐵；開車74環線、國道1號都在約10分鐘內即可抵達；建案基地外還有Ubike租借站，5分鐘可抵達捷運站，豐樂生活圈往返台中各地的車程都很便捷，四通八達的交通動線，成為房市亮點。

鄰近捷運綠線、74號環線、國道交流道，交通動線便捷。(圖/業者提供)

「坤悅君睿」位於永春東三路及文心南五路一帶，雙面臨路，純住宅、零店面，正對潺潺流水南屯溪。樓層規劃地上14層、地下4層，總戶數98戶，一層4戶、2部電梯，規劃45-51坪3-4房。建築外觀呼應水岸流動曲線元素，並設計每層交錯的跳島宜居大陽台，可對抗熱島效應；整體建築採用暖色系，協調融合於環境之中，夜間配合燈光計畫，在夜空下增加天際線的雕塑感與藝術性。

開闊45米河岸棟距 宜居建築指標「坤悅君睿」。(圖/業者提供)

專案副理林哲旭特別提到: 「坤悅君睿」就在南屯溪最優美的水岸景觀第一排，再加上此區建築多為透天，儼然成為八期綠意水岸景觀中出色的地標，擁有45米河岸棟距；且南屯溪沿岸大樹林立、綠意盎然，一路延伸至楓樹里，呈現都心最難得的自然景致。

建材配備完全是頂級住宅規格，採用義大利STOSA廚具、伊萊克斯崁入式洗碗機、日本YKK氣密窗、德國全棟式BWT淨軟水系統、德國hansgrohe龍頭、台玻LOW-E複層雙硬化玻璃、panasonic全熱交換器等國際名宅專屬配備，結合最貼心防疫標竿，照顧住戶的健康與居住安全。

一樓公設種類多元，16米花園設計複層植栽，兼顧美感及隱密性，還有安全性與防疫兼具的二進式門廳，大廳擷取法國藝術館風格美學精髓，牆面嚴選稀有原石呈現曲面雕刻，以及廚藝教室、健身房、閱覽家教室、日系茶室等；地下室汽機車平面停車場出入口動線分開，汽車為6米雙車道，預留電動車的電纜線架。

坤悅開發深耕建築領域十多年，以嚴謹標準及貼心售後服務，榮獲「國家優良建商認證標章」、「台灣誠信品牌認證」、「大型企業營收排名第30名」等實力肯定。值得一提的是，坤悅創建獨立客服部門，提供客服專線及官方Line帳號，可一對一即時服務，並提供居家健檢，主動提供修繕服務，讓住戶住得安心又暖心。

坤悅君睿

接待會館：台中市南屯區永春東路、益文一街口

賓客專線：(04)2385-1828