時序進入下半年，又有不少慶祝活動陸續來到，如何在派對中恰如其分地裝扮自己？應該怎麼搭配才能突顯個人魅力，一展獨特的穿衣哲學？不妨跟著資深服裝造型師逛好店、玩造型，為接下來的各種歡慶時刻做好準備，也能從中發現自身的不同面向，感受不同的生活趣味！

衣著作為日常生活的基本需求，可率性選搭，也有助打造個人形象，並且營造出生活中的不同氛圍。

對於曾在時尚雜誌工作多年、現為藝人服裝造型師的關婷玉來說，每天站在衣櫥前依天氣、心情或出席場合，為自己選擇當日服飾時，都像是一場小儀式。例如在工作時，她會挑選寬鬆好活動且色系較為沉穩的服裝；出席時尚派對或與朋友出遊時，她的服裝則顯得大膽奔放，無論是撞色穿搭或是誇張配飾，都難不倒她，她說：「依照場合選著不同的服裝，不但能呈現適切的個人形象，也能為自己營造不同的生活情態。」

為了增添日常的變化性，關婷玉認為從不同的穿著方式著手，是最迅速且簡單的方式。「我喜歡追求變化，而從衣著開始讓別人嘗試沒有做過的事情，也是我很喜歡做的事。」她提議，大家也許可以從選用一條自己從未試過的造型項鍊，或是選穿一件不同顏色的上衣開始，看著因為不同的打扮而時有不同的自己，生活也更有趣味。

在充滿流行話題的台北，關婷玉發現台北人近年來常透過舉辦不同的派對營造生活情趣，除了婚禮、慶生、聖誕節、萬聖節、新生兒派對，這類本來就會精心打扮的場合，也越來越喜歡在日常生活中舉行不同的主題派對，而她認為主題派對正是可以讓日常生活有所變化的方式，在這種可讓大家盡情展現自我魅力的場合中，不妨大膽嘗試並發揮創意，「平日衣著選擇較少變化的人，可以藉由不同的派對場合實驗不同的穿搭方式，找到其他可能也很適合自己的服飾風格。至於想快速掌握人氣搭配技巧，除了參考時尚雜誌，也可從電影或電視劇中的角色造型，找到穿著靈感及搭配祕訣。」

台北一直都是時尚產業聚集之處，對於想找尋特定衣飾的人來說，是非常好的尋寶地。這裡有許多國際品牌和本土設計師專門店，也有許多選物店或二手古著店，提供各式各樣的裝扮選擇。關婷玉建議大家可以從一件單品開始嘗試，例如格紋是早秋流行的學院風中不敗的經典選項，因此在這個季節的派對活動上，選擇一件帶有格紋的上衣或裙子，就能顯得時尚又有型；而今年秋冬依舊流行丹寧布料，在美式復古的主題派對上，大家就可以選擇二手古著店的經典牛仔外套或是牛仔上衣，搭配上自己原有的衣褲，也能輕鬆營造相應的風格，她說：「台北琳琅滿目的商家提供了非常好的實驗素材，大家一定可以玩得很盡興。」

打開城市派對衣箱。(攝影／詹朝智)

Chill大使推薦——打開城市派對衣箱

又到年底親朋好友常藉節慶歡聚的時分，在這樣的場合中，如何讓自己穿著得宜又能展現自己的時尚態度，愜意大使關婷玉為台北人找出城市中風格獨具的服飾店家、髮型屋，讓大家可以時髦有型、亮麗現身。

# 正式場合的有型試衣間

onefifteen初衣食午、ARTIFACTS、ALLSAINTS

需要出席婚宴、小孩週歲派對這類較為正式的場合時，前往引進小量設計師品牌服飾的選品店，就能穿得不失禮又能呈現個人風格，還能減少撞衫的困擾。關婷玉推薦「onefifteen 初衣食午」，女生可在此找到有助修飾身形的黑色小洋裝，男生則能買到俐落有型的襯衫，她說：「這家店會引進一些精品品牌，例如由前『辣妹合唱團』成員維多莉亞・貝克漢所成立的Victoria Beckham，衣服線條簡約大方，一件黑色洋裝就能駕馭許多場合；來自義大利的MARNI男裝則擅於玩色，對於想跳脫黑、白、灰、藍等傳統配色的男性來說，是很好的入門款。」

「ARTIFACTS」引進多種設計師服飾，讓穿著者可以在正式場合中顯得獨特有型。（圖／ARTIFACTS）

對於喜歡特殊設計款的人來說，成立超過十年的「ARTIFACTS 」，是間讓人常有驚喜的選物店。除了引進台灣尚未有門市的品牌服裝，也會販售如Jil Sander、LACOSTE等在台灣已有代理商引進的品牌，但ARTIFACTS 挑選入店的單品，通常在剪裁或設計上更具個性。來此尋衣，只要花點時間找一件有型的西裝外套，或是特殊印花的長洋裝，就能讓自己在正式場合的裝扮得宜又有品味。

至於想在如慶生會、聖誕等半正式的友人聚會場合營造酷帥風格的人，關婷玉認為來自英倫的「ALLSAINTS」會是絕佳的選擇。這個品牌的皮衣單品，早已是許多個性潮人的最愛，她說：「近幾年ALLSAINTS的設計師出了滿多一件式或有多層次的洋裝，只要簡單地搭個皮外套、金屬飾品，就能看起來很酷、很有型，而這些皮衣外套和洋裝平常也很實穿，可說是半正式場合的夢幻逸品。」

地點：onefifteen 初衣食午

時間： 12:00-21:00

電話：02-8773-0115

地址：台北市大安區大安路一段90號

地點： ARTIFACTS敦南旗艦店

時間：12:00-21:30（週五、週六延長至22:00）

電話：02-2731-0682

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷23號

地點：ALLSAINTS旗艦店

時間： 11:00-21:30（週五、週六延長至22:00）

地址：新光三越台北信義新天地A11一樓

「onefifteen 初衣食午」引進造型大方的設計師衣款，適合出席正式的聚會。（圖／onefifteen 初衣食午）

# 主題派對的扮裝樂園

古漾、A Prank Dolly

台北人越來越喜歡舉辦主題式派對，而1960、70年代的服裝風格是近期的熱門主題。關婷玉認為參加這類的聚會，其實不需要大費周章地購入全套復古服裝，只要一件單品就能營造相應的氣氛。而她對開設在靜巷內的「古漾」情有獨鍾，贊許老闆收貨的品味佳，在這裡可以找到像是老軍裝、保齡球衫、一件式洋裝，也有Levi’s的經典牛仔褲，她說：「如果你的朋友恰好都很喜歡舉辦復古主題聚會，這裡就是很好的挖寶地點，現在也有很多人會從過往的年代找尋穿搭靈感，這裡的衣服無論參加派對或日常穿搭，都能讓穿著者輕鬆演繹出舊時代的新風情。」

「A Prank Dolly」主要販售1950至1990年代的各國二手古著服飾，橫跨的年代很廣，偶爾也會引進稀奇新品或接受獨立品牌寄賣，「這家店的服裝單品彩度高，視覺效果強烈，如果就今年秋冬流行的學院風而言，在這裡可以找到一些很像電影《哈利波特》中主角會穿的外套，搭配自己原有的襯衫或西裝褲，馬上就能為自己打造出濃濃的書卷氣。」關婷玉說道。

地點： 古漾

時間： 14:00-21:00

電話： 02-2704-5255

地址：台北市大安區四維路134巷1號

地點： A Prank Dolly二店

時間：14:00-22:00

電話： 0984-059-908

地址：台北市大同區赤峰街3巷7號

「古漾」的一件式洋裝，讓穿著者馬上成為復古風派對焦點。(攝影／詹朝智)

運用「A Prank Dolly」高彩度的復古單品，可以輕鬆打造出派對風情。（圖／A Prank Dolly）

# 讓造型加分的魔法屋

2nd STREET、Flux Réel Hair Boutique

除了服裝，若要讓造型完整，就不能輕忽包包、髮型等其他細節。「2nd STREET」是關婷玉特別推薦的「買取店」，她指出買取店在日本很流行，日本人會把使用過一陣子的名牌服裝或包款拿去這樣的店寄賣，而在2nd STREET的台北店面也可以看到一整櫃寄賣的二手名牌包，對於想在正式場合選搭精品配件而預算又有限的人，可以來此找到適合的單品。

參加派對，髮型的打理也是馬虎不得，關婷玉推薦許多藝人都會前往的「Flux Réel Hair Boutique」。無論是以常見的剪、燙、染方式改變日常髮型，或是想在派對裡玩些嫁接假髮的有趣造型，都可以在這裡獲得專業的服務。例如在萬聖節或聖誕節等需要特別裝扮的派對場合，不妨帶著自己預備的服裝前來，和髮型師討論能讓造型畫龍點睛的髮型，無論是高聳的龐克頭或是嘻哈風髮辮，都難不倒他們。年底前的歡樂派對，靠著搭配與服裝風格能相呼應的髮型，就能輕鬆地成為大家豔羨的目光焦點。

地點：2nd STREET微風南山atre店

時間：11:00-21:30（週五、週六延長至22:00）

電話：02-2723-0156

地址：台北市信義區松智路17號

地點：Flux Réel Hair Boutique

時間：11:00-19:00（週四、週日公休）

電話：02-2776-1212

地址：台北市大安區復興南路一段107巷17號

參加派對的時候，別忘了打理適合派對風格的髮型，讓自己的整體造型更加完美！（圖／Flux Réel Hair Boutique）

關婷玉

現職時尚顧問、藝人造型師。曾任《Harper's BAZAAR Taiwan》時尚編輯、《Figaro》中文版及《Marie Claire Taiwan》資深時尚編輯。

本文作者：林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊9月號656期》)