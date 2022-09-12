謝金河認為:Jackson Hole釋出超鷹派訊號，美股急跌，這回跌到所有均線之下，連季線都守不住，且多條均線都下彎，這是個十分弱勢的格局。(示意圖/ shutterstock)

美國從八月二十六日在懷俄明州召開的全球央行年會以來，Fed釋出強力升息訊號，道瓊指數從八月二十六日狂跌一○○八．三八迄今，美股經歷了七個交易日，只在一天收紅，累積下跌一九七三．三四，這個跌勢給全球帶來更大的危機跟挑戰。

先前我們提及美國股市正處在年線與下降趨勢線關鍵位置上，如果能往上登高，可能改變全球股市命運，沒想到Jackson Hole釋出超鷹派訊號，美股急跌，這回跌到所有均線之下，連季線都守不住，且多條均線都下彎，這是個十分弱勢的格局。

一個一個拆解股市利空

美國九月升息，不管是升三碼，或是升兩碼，利率都將到三％附近，全球各國與美國利差加大，也導致最近一段時間全球貨幣競貶的壓力，現在有兩個大災區，一個是俄烏衝突，俄羅斯加大對歐洲反制的力道，宣布停供歐洲天然氣，造成歐洲的冬天面臨冷冬的巨大威脅，歐洲股市及歐元都走低，英鎊跌到一．四四四四，歐元也創下○．九八七九的新低紀錄，這次即將出任英國首相的Liz Truss一上任馬上面臨巨大壓力。

另一邊是來自亞洲的壓力，九月五日亞洲貨幣又出現新一輪跌勢，新台幣創下三○．七六七大新低，日圓跌到一四○．七八，韓元也創下一三七四．八四的新低紀錄，人民幣也貶至六．九五兌一美元，這一輪亞洲貨幣貶值的重心在東北亞，其中南韓貿易逆差加劇，情勢十分險惡，人民幣跌到兩年新低，也帶來更多更大的挑戰。

先前我提及上半年股市大跌是在反應下半年的利空，現在是真正的利空湧現，這些利空都會對市場帶來十分巨大的調整，我們一個一個來拆解，一是美國明確宣示對抗通膨優先，為了抗通膨，美國持續升息，一直到把通膨壓下來為止。看起來，今年美國核心利率可能逼近三．五％，這一來美國與世界各國利差加大，必將逼得各國加大升息力道，像歐洲央行（ＥＣＢ）對升息一向十分保守，但這回恐怕必須升三碼回應，升息勢必壓制經濟的熱度。這是必要之惡。

晶片法案衝擊到台積電

其次是美國強升息，也會推升美元走高，美元強勢，各國貨幣會呈現弱勢，本來已經面臨通膨壓力，這回新興國家又面對貨幣貶值造成火上加油壓力，如果債台高築，恐怕不支倒地，像是斯里蘭卡、巴基斯坦已險象環生，這一次韓元、台幣、日圓、人民幣貶值都對股市帶來進一步衝擊，強美元也造成外資不斷賣超台灣的權值股，台積電等晶圓代工股成為外資提款機，也使台股壓力一直都存在。

三是地緣政治的新危機，俄烏戰爭形成的持久戰，俄羅斯已加大對歐洲供應的反制，北溪二號停止後，現在北溪一號也停，德國必須向其他歐洲國家及加拿大尋找燃氣的供應，油、氣高漲，又給歐洲帶來更大壓力，歐元、英鎊跌不停，美元更加強勢。

四是美中角力持續升溫，從裴洛西訪台牽動的海峽軍演，美國對中國的態度也愈來愈不友善，除了中國一直期盼的貿易關稅下調或取消落空，美國對中國的壓力不斷升溫，首先是八月九日拜登簽署通過晶片法案（CHIPS and Science Act 2022），這個法案包括五二○億美元的獎勵晶片業者，二四○億美元的租稅獎勵及未來十年二○○○億美元對高階晶片投資，總數二八○○億美元，這個法案出爐後，美光立即宣布未來十年投資四○○億美元，ＧＦＳ與高通也宣布合作擴大採購，並在紐約翻新晶圓廠。

這個晶片法案也明列拿到補貼的企業，未來十年不得在中國投資，這擺明是孤立中國半導體產業，對於在南京有廠的台積電，在西安設廠的三星及在大連有廠的Hynix都帶來衝擊。接下來是美國主導晶片四方聯盟，把美國、台灣、日本、南韓拉在一起，美國是半導體產業的大腦，主導設計；日本供應材料、設備與關鍵零組件；台灣負責非記憶體的晶片製造；南韓負責記憶體；這個四方架構完全把中國推開，之後美國又補了兩槍，一個是禁止電子自動化軟體ＥＤＡ移往中國，這對Synopsys、Cadence等帶來壓力。接著是美國禁止Nvidia、AMD的高性能運算ＧＰＵ及ＡＩ晶片賣到中國，雖有一年緩衝期，但已經把過去模糊空間明確規範了。

中國經濟面對一場硬仗

這一連串動作帶給半導體產業巨大衝擊，費半指數首當其衝，去年全球缺晶片，ＳＯＸ指數最高漲到四○六八．一五，今年最慘跌到二三八六．六七，這次彈升到三○八七．四四，只越過半年線，相對顯得最弱勢，這次又跌到二五四八．一七，在美國六大指數中最弱勢，顯然可見半導體產業已成為美中角力主戰場。（全文未完）

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