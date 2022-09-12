賈伯斯重返蘋果公司，點燃了史上最引人矚目的商業回歸事件。他刪減了產品陣容，並以NeXT 的操作系統為基礎，推出更快、更現代的OS X 軟體系統，還率先開發了一款半透明糖果色的桌上型電腦，稱為iMac，讓公司的銷售額恢復成長。二〇〇一年，他藉著iPod 的上市，將蘋果公司從電腦領域推入消費電子產品市場，將許許多多售價九十九美分的歌曲放進消費者的口袋。二〇〇七年問世的iPhone 引進了觸控式螢幕系統，改變了通訊方式，成為史上最暢銷的產品之一；它的繼任者iPad 於二〇一〇年推出，重新定義了平板電腦。一連串產品的成功讓賈伯斯成為受人崇拜的英雄。

蘋果公司最忠實的顧客對該公司的狂熱及保護程度，完全不亞於宗教膜拜團體的成員，有些人甚至把公司商標或廣告詞紋在手腕上。作為公司執行長，賈伯斯對這些蘋果迷有著一種近乎救世主般的控制，而他的日常穿著（黑色高領毛衣、Levi’s 501 牛仔褲與紐巴倫運動鞋）更為他帶來一種傳教士的氣質。他能扭曲現實。當他的想法因為工程或製造受限時，他拒絕妥協，而是去說服他的設計師與工程師團隊，讓他們實現看似不可能的目標。他的說服力十足，以致於有些人認為他甚至能度過死亡危機。

儘管賈伯斯並未參加當天活動前的彩排，蘋果公司的部分領導階層在當天早上抵達市政廳時還在想：他會來嗎？

工作人員為他在演講室前面保留了一個靠走道的座位，用一塊黑布蓋住褐色椅子的椅背，上面標示白色的「保留席」字樣。鄰座是蘋果公司法務長布魯斯．休厄爾（Bruce Sewell），他知道賈伯斯出席的可能性不高。就在那幾天，賈伯斯的健康狀況惡化，但他從前曾為所有人帶來驚喜，連和他關係最密切的幾位顧問也沒有放棄希望，認為在活動開始時，這個空位會被填上。

提姆．庫克從帶有白色蘋果公司商標的黑色螢幕後方走進房間時，現場燈光很暗。少數觀眾禮貌性地鼓掌時，他薄薄的嘴唇露出了平淡的微笑。庫克的穿著模仿了賈伯斯穿著三宅一生高領毛衣的休閒時尚風格，不過他穿的是另一個服飾品牌布魯克兄弟（Brooks Brothers）的黑色寬幅棉布鈕釦襯衫，在人群前來回踱步之際，簡報遙控器在他手裡轉啊轉的。

「早安，」他說。「這是我被任命為執行長以來的第一場產品發表會。我敢肯定你們不知道。」

他不自然地笑了笑，希望他一本正經講出來的笑話能消弭房間裡的緊張氣氛。少部分觀眾勉強笑了笑。雖然沒什麼人了解這個笑話的笑點所在，庫克還是繼續講下去。「我愛蘋果，」他說。「能在這裡工作將近十四年是我此生的榮幸，這個新角色更是讓我感到非常興奮。」

當他將焦點轉移到蘋果公司不斷增長的零售業務時，聲音變得更加有自信。他說，公司剛在中國開了兩家很棒的直營店。上海的那家店在第一個週末就接待了十萬名顧客，而蘋果公司在洛杉磯的旗艦店在開業一個月後才達到這個數字。庫克將話題轉換到Mac、iPod、iPhone 與iPad 產品等業務亮點，並搭配線圖與圓餅圖加以說明。「今天早上我很高興能告訴大家，我們已跨越二．五億台的銷售大關。」他說道。「今天，我們要更進一步！」

庫克把舞台讓給賈伯斯其他幾位高級副手。行動軟體部門主管史考特．福斯托（Scott Forstall）詳細介紹了新的訊息傳遞功能；服務部門主管艾迪．庫伊（Eddy Cue）接著演示iCloud ；而行銷部門主管菲爾．席勒（Phil Schiller）則發表了iPhone 4S，其特點是更長的電池壽命與更好的攝影鏡頭，但從外觀看來與前代產品一樣。發表會的高潮是由福斯托現場示範蘋果推出的新虛擬助理Siri。只要按下按鈕並以語音提問，就能顯示天氣、股價和附近有哪些希臘餐館。

「相當不可思議，不是嗎？」庫克在重新上台時問道。「只有蘋果公司能製造出如此驚人的硬體、軟體與服務，並將它們結合成一個如此強大且一體化的體驗。」

他的熱情未能說服立場堅定的科技媒體。觀眾中的記者與技術分析師對此無動於衷。一名技術分析師對《華爾街日報》表示，這次簡報「令人失望」；另一位分析師則對蘋果堅持使用三．五英寸螢幕而未推進至四英寸的決定表示失望。粉絲在推特上同樣抱怨連連。投資者拋售股票，導致蘋果股價下跌百分之五，數十億美元的市值因此蒸發。這可以說是票房慘敗。

庫克與蘋果的其他主管沒時間處理公眾的反應。發表會結束後，賈伯斯的妻子羅琳（Laurene Jobs）發訊息給庫克、席勒、庫伊與全球溝通部門副總裁凱蒂．柯頓（Katie Cotton）等幾位高級副手，請他們去家裡一趟。這群人聚在一起，被恐懼籠罩：要不是賈伯斯不喜歡這次的發表會，把他們叫過去嚴厲訓斥一番，就是他的健康狀況惡化了。

他們飛快趕到大約十五分鐘路程的賈伯斯家中，希望等著他們的是賈伯斯的怒火。想像他的憤怒，比面對自身因其健康狀況致使無法出席，而感到無以名狀的絕望要容易得多。

當他們抵達這座都鐸式住宅時，當天早上與賈伯斯單獨相處的強尼．艾夫已經離開。羅琳告訴這群企業高級主管，賈伯斯狀況不好，想和他們每個人單獨說說話。他不會訓斥他們，而是覺得告別的時間到了。

第二天下午，即二〇一一年十月五日，整個無限迴圈響起一個又一個訊息通知鈴聲。一則通知出現在蘋果員工的iPhone 上，宣布「蘋果公司聯合創始人史蒂夫．賈伯斯去世，享年五十六歲。」這是歷史上第一次，一名由創始人領導的公司員工，透過這位創始人所創造、由員工賦予生命的革命性產品，獲悉他們的長期執行長去世的消息。

當經理亨利．拉米羅（Henri Lamiraux）的iPhone 收到通知時，他正與二十幾名軟體工程師開會討論產品計畫。他停下會議，分享了這個消息，看著其他程式設計師一一掏出自己的手機，確認這個沒人願意相信的事實。眾人一語不發，默默走出會議室。

不到十五英里處，艾夫坐在賈伯斯家外面的花園裡。那天的十月天空霧濛濛的，他的鞋子太緊了。庫克加入他的行列，兩人一起坐了很久。當艾夫憶起賈伯斯對他說的最後一句話時，他只感到麻木。賈伯斯對他說：「我會懷念我們在一起的談話。」

半島上的更遠處，在發表會結束後即刻動身出差的法務長布魯斯．休厄爾被困在一架剛剛降落在舊金山國際機場的飛機客艙裡。同機旅客的手機開始嗡嗡作響， 周圍迴盪著人們刻意壓低、倒抽一口氣的聲音。附近有人小聲地說：「你看到了嗎？」儘管休厄爾還沒打開手機，他馬上知道自己的老闆過世了。雖然周圍乘客與賈伯斯沒有私人關係，但他們還是因為手中的蘋果設備感受到與他的聯繫。此時，這些人正在思考一個他在整段航程都在預先準備的問題：賈伯斯的死，對蘋果和世界意味著什麼？

賈伯斯的訃告占據了《紐約時報》（The New York Times）與《華爾街日報》的頭版。他被譽為將舊金山半島果園轉變為全球創新中心的推手。雖然他不是硬體工程師或軟體程式設計師，但他定義了蘋果公司的產品目標，聚集了人才，並督促團隊實現許多人最初認為不可能完成的目標。他之所以能促成這一切，是因為他富有魅力的領導風格，以及願意承擔巨大風險的態度，即使他偶有刻薄舉止，仍能激發員工的忠誠度。「蘋果失去了一位有遠見與創造力的天才，世界也失去了一個了不起的人。」庫克在給員工的信中如是說。「我們將繼續從事他深愛的工作，以此紀念他。」庫克也向他們保證，蘋果公司不會改變。

(本文摘自《蘋果進行式》/天下文化)

【內容簡介】曾先後服務於《華爾街日報》與《紐約時報》的資深科技記者特里普‧米克爾（Tripp Mickle）透過這本豐富的著作，生動陳述一代科技鬼才賈伯斯去世後十年間，蘋果公司內部不為人知的戲劇性故事，並追蹤報導長年伴隨賈伯斯打造蘋果帝國的副手——首席設計長強尼‧艾夫和由營運長轉為執行長的提姆‧庫克，分析前者的離開與後者的崛起，如何影響蘋果走上一條與賈伯斯生前截然不同的發展道路。

賈伯斯稱強尼‧艾夫為他「在蘋果的精神夥伴」。一位倫敦出生的設計天才，曾是蘋果公司中第二有影響力的人，擁有最能體現賈伯斯精神的創造力，經手過多款深受全球數億消費者青睞的產品：iPod、iPad、MacBook Air、iMac G3和iPhone。在其親密的合作夥伴去世初期，這位首席設計長投入設計全新的蘋果公司總部，以及Apple Watch計畫中，同時在蘋果公司日趨注重利潤而非靈感的轉變中，失去了動力。

從生長背景、性格及專長來看，提姆‧庫克和強尼‧艾夫可謂天差地遠。庫克從供應鏈管理部門一路晉升，其天賦並非創造嶄新的產品，而是透過壓榨供應商、說服廠商建造城市規模的工廠以生產更多產品，將利潤極大化。他視庫存為惡魔，並且深知如何用尖銳的問題讓下屬冷汗直流。

然而賈伯斯選擇了庫克作為他的繼任者。在庫克任內也讓我們見證到蘋果公司讓眾人跌破眼鏡的巨大增長，他將該企業的價值提升至兩兆美元，讓自己迅速變身為一位卓越的政治家，他建立起世界性的策略聯盟，開口一句話就能讓全球股市如自由落體般崩盤。

但這一切是有代價的。蘋果道別了它引以為傲的創新精神，數年間未有亮眼的新產品。強尼‧艾夫於二○一九年的離開，標誌著蘋果從一家創新的公司成為一家經營卓越的企業。

本書是一本紀實作品，作者特里普‧米克爾以其過去五年的第一手報導為基礎，其中包括為《華爾街日報》報導蘋果公司的四年。他訪問了兩百多名現任與前任蘋果員工，提供來自公司各層面的觀點。還採訪了他們的家人、友人、供應商、競爭對手與政府官員，對了解蘋果公司發展歷史以及探究其企業轉型歷程，皆具有極高的參考價值。

【作者簡介】特里普．米克爾

《紐約時報》科技記者，負責報導蘋果公司。米克爾於撰寫本書期間任職《華爾街日報》，曾專責報導蘋果公司五年，後續亦執筆過Google和其他科技巨頭的報導，長期關注矽谷高科技產業動態。擁有美國哥倫比亞大學的新聞學碩士學位，目前與妻子和德國短毛獵犬定居舊金山市。

【譯者簡介】林潔盈

臺灣大學動物學學士，英國倫敦大學學院博物館學碩士。現為專職譯者，譯有《圓之書：知識發展的球狀視覺史》、《肉食星球：人造鮮肉與席捲而來的飲食文化》、《長壽的悖論》等。