星座專家唐綺陽分析9/12~9/18星座運勢，上周六（10日）水星正式逆行，忍耐度降低，察覺不公平之處，無法容忍或協商，情緒影響起伏大，檢討別人前先自我反省。

另外水星逆行也正式啟動六星逆行，懷舊氛圍濃厚，隱沒的人事物重新被看見，也起到提醒的作用。

本周太陽和冥王星進入三分相，意味著下定決心改變，勇敢跳脫舒適圈，整體往好的方向邁進；太陽與海王星逐漸對分，意味著不能再自欺欺人，騙局將更容易被揭穿。

星象影響：水星逆行暨六星逆行，日冥三分相，日海逐漸對分。

【小吉：牡羊、獅子、天秤、水瓶】

牡羊：遇困擾考驗耐心，多顧慮另一半感受

獅子：工作注重協調合作，用溝通解決感情問題

天秤：學習對手的優點，勇於割捨認錯是好事

水瓶：仔細審視合作關係，憑感覺談戀愛

【中吉：天蠍、射手、雙魚、雙子】

天蠍：適合淨化身心靈，多留意周遭信息

射手：遇問題可求助周遭，與朋友多交流

雙魚：停下來思考，給自己空間做調整

雙子：職場上被長官看重，控制脾氣

【大吉：金牛、處女、摩羯、巨蟹】

金牛：金錢豐收，儀式感讓戀情升溫

處女：貴人相助漸入佳境，多付出對感情有幫助

摩羯：處理事情要以柔克剛，感情需理解對方

巨蟹：事情與預想不同，認真做事找對方向