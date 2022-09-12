國民黨台北市前議員羅智強2日表示「鄭重考慮參選總統」引發熱議，甚至羅智強也表示他當總統會廢除數位東廠部、嚴懲政府養網軍，必定導正這種「民主開倒車」的歪風。而最近就有一份最新的民調指出，有31％的民眾全力支持羅智強參選2024總統，但也有27％民眾認為羅智強趴數還不夠，以後再看看，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》3日對於「羅智強選總統」台灣民眾的反應，進行了網路民調，截至11日23時，已有5.4萬人進行投票，有31％的民眾認為「全力支持毫無懸念」、有20％的民眾認為「支持～但心中有更好的人選」、有15％的民眾認為「支持～只要拉下朱立倫就是爽」、有27％的民眾認為「不支持，趴數還不夠，以後再看看」、也有7％的民眾認為「就是不支持」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我理論上支持，但我覺得事實上有困難，因為連想選市長都被做掉，更何況是總統」、「支持有能力與有經驗的市政人士，問政跟執政是兩回事」、「總統本身並不需要有多強的能力，知人善任、為人民設想足以，否則設那麼多部會首長是在裝飾用的嗎？全力支持！」、「羅智強是一個不錯的人，有理想，敢說，敢做，但是如果要選總統，應該要再多一些歷練，也許會更好！」、「很看好羅智強，但覺得他的經歷還不夠，但如果他決意要選，我還是會投給他。加油」。