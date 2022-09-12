年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日就認為，現在台北選情「三腳督」，「黃珊珊是有可能會當選的」，但吳子嘉也提及，選舉「畫面」最重要，要搶出鏡、要有鏡頭才會有利，引發討論。

吳子嘉11日在網路節目《董事長開講》中提到，今年選情很冷，沒有選舉氣氛，因為疫情、景氣、候選人的關係，導致選情非常冷，「而在選情冷的情況之下，對現任者有利，對小黨最不利」。吳子嘉坦言「台北市有感覺到黃珊珊在選舉嗎？沒有感覺到」，吳子嘉更說，黃珊珊剛剛才辭職來跑選戰，「若是母雞沒帶小雞的話，小雞怎麼跑？」

吳子嘉強調，選舉「畫面」最重要，要搶出鏡，要有鏡頭，「黃珊珊現在有可能會當選的」，但民眾黨的毛病就是「溫良恭儉讓」，不會吵架又沒有基本盤。吳子嘉也說，因為黃珊珊還沒開始搞選舉，所以也請台北市的民眾黨小雞注意，「目前只有『學姊』黃瀞瑩一個在安全名單內，其他人可能都會出局，再過兩個月可能選情更加告急」。