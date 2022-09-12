芬蘭前鋒馬爾卡寧(爵士)真的完全殺紅眼了！靠著馬爾卡寧全場投29中19，含三分球投6中2，攻下全場最高43分，外加9籃板、3助攻、3抄截，帶領芬蘭94比86力退克羅埃西亞，闖進歐洲男籃錦標賽8強遭遇西班牙，這是芬蘭自從1967年以來首度打進歐錦賽8強。

「這只是一個看起來我不斷投籃且命中的夜晚，更是一場偉大的勝利，」馬爾卡寧賽後表示，「我努力做到球隊需要我做到的事情，儘管克羅埃西亞是一支出色的球隊，但當我們打出最好表現，我們能夠擊敗任何對手。」

比賽前3節陷入互有領先局面，打到末節還剩4分48秒，兩隊打成77比77平手，沒想到接下來芬蘭打出10比0小高潮，就算克羅埃西亞趕緊喊出暫停企圖止血，還是擋不住芬蘭這波猛攻，馬爾卡寧更在最後28秒投進三分球，完全確保芬蘭的勝利與晉級。

剛被騎士交易到爵士的馬爾卡寧，攻下43分創下芬蘭國家隊單場歷史最高得分紀錄，不知道騎士高層是否後悔放掉這名好手，沙林也替芬蘭貢獻17分、5籃板及3助攻，馬克斯胡尼16分；克羅埃西亞以波達諾維奇(爵士)23分最高，傑林史密斯17分。

而波蘭也靠波尼卡22分、9籃板、6助攻、3抄截與1火鍋的全能發揮，終場「恰巧」也以94比86的比數氣走烏克蘭闖進歐錦賽8強，接下來8強的對手，將是東契奇(獨行俠)領軍的衛冕軍斯洛維尼亞。