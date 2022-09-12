東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎與男子好手陳柏諺在波蘭跆拳道公開賽勇奪雙金，教練劉聰達心疼選手近一個月嚴格控制體重，允諾賽後將帶愛徒們吃燒烤慶功，「補過一下中秋節」。

羅嘉翎與陳柏諺、莊昕璇自8月21日啟程飛往歐洲，連續參加塔林公開賽、巴黎大獎賽與波蘭公開賽，其中羅嘉翎先在塔林公開賽女子57公斤量級奪金，如今在波蘭再添1金，而男子58公斤級的陳柏諺，也拿下1金、1銀的好成績。

過去跆拳道得分採累計加總，如今改成3回合都是獨立計分，每回合分數較高者勝，先拿兩勝者為贏家。

劉聰達承認，6月羅馬大獎賽、盧森堡公開賽都在第一場落敗，回台灣後針對體能、前後移動、衝撞等能力進行提升，也看得出選手已逐漸適應新制打法。

不過劉聰達也透露，由於比賽密集，這段期間也苦了選手，就像平常羅嘉翎的體重約維持在62公斤左右，賽前才會調整至57公斤以下，這次出國愛徒體重始終只能控制在59.5公斤以下，「就連大使請吃牛排，我也要求他們只能吃一半」。

如今比賽終於告一段落，且3站比賽共拿下3金、1銀，劉聰達笑說，他們預計14日返台，「回台前我會先帶他們去吃烤肉，選手抱怨滑臉書都是烤肉照，他們都沒吃到，也算讓他們補過中秋」。

劉聰達也不忘感謝到場加油的駐波蘭大使陳龍錦與僑胞，「他們從早上9點就到現場觀賽，一直到比賽結束了都不曾離開」。（編輯：陳彥鈞）1110912