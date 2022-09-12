U18世界盃棒球賽台灣隊預賽第2戰今天與澳洲隊交手，先發投手孫易磊3局失1分好投壓制，黃劼希3次打擊都建功，單場2安4打點，台灣隊就以13比2、5局扣倒澳洲拿下預賽2連勝。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，台灣隊預賽首戰靠著邱鑫再見安打擊敗義大利，第2戰與澳洲隊交手，派出陣中投打二刀流孫易磊擔任先發投手。

台灣隊首局抓準澳洲隊先發投手諾艾（Tyson Noel）控球不穩，靠著接連觸身球保送、四壞保送攻佔滿壘，2人出局滿壘時黃劼希適時安打、一棒送回2分，開賽幫助球隊取得領先、也帶起團隊士氣。

台灣隊3局再起攻勢，靠失誤、捕逸、四壞保送、犧牲觸擊攻佔二、三壘，之後王念好適時擊出安打添分，黃劼希補上安打，送回團隊第4分，再靠著雙盜壘跑回第5分。

台灣隊4局靠著鄭俊瑋、邱鑫接連安打、陳致語選到保送攻佔滿壘，又靠暴投跑回1分，再靠野手選擇跑回第7分，黃劼希敲出三壘方向滾地球造成澳洲隊失誤，台灣隊再跑回2分，林盛恩並以高飛犧牲打送回第10分。

孫易磊今天前3局雖然都有讓澳洲隊打者上壘，但沒有失掉分數，4局續投保送首名打者、1個出局數都沒有抓到就退場。

接替投球的王彥恩投出保送、被敲安打失分，但這1分算在孫易磊身上，之後再被敲出滾地球讓澳洲隊跑回第2分。孫易磊今天總計投3局被敲3支安打，投出2次三振、2次保送，失掉1分責失分，展現出壓制力。

台灣隊5局靠邱鑫、陳致語接連安打、盜壘，劉俊緯關鍵安、一棒2分幫球隊把領先差距拉開至10分，陽念希代打敲安、再多添1分保險分；台灣隊打線發揮，黃劼希3打數敲2支安打，貢獻4分打點、有1次盜壘成功，劉俊緯單場1安2保送貢獻3分打點。

台灣隊拿下預賽2連勝，下一場比賽將於今天晚間11時與墨西哥隊交手，台灣隊預賽與日本、墨西哥、巴拿馬、澳洲、義大利同在B組，台灣和日本目前預賽都是2勝，墨西哥戰績1勝1敗。（編輯：陳彥鈞）1110912