練軒城與陳若穎兩人日前共進午餐，互動熟稔親密。（圖／本刊攝影組）

原本兩人邊走邊聊天忘了戴口罩，走了一段路才想起來趕緊戴上。（圖／本刊攝影組）

37歲前「微風女神」陳若穎，身高172公分的她，有著三圍34C、24、36的好身材。而陳若穎除了外型姣好，也相當有生意頭腦，近期與友人合夥投資2千萬在台北市東區開設餐酒館，店內經常高朋滿座。商場得利外，時報周刊CTWANT也接獲爆料，陳若穎情場更是得意，她與台灣媒體大亨練台生兒子練軒城戀愛ING，本刊也在上月30日直擊兩人相約共進午餐，看得出關係相當穩定。

因車子停得太靠路邊，練軒城費了一點力才鑽進車內。（圖／本刊攝影組）

8月30日下午近兩點，陳若穎與練台生兒子練軒城一同走出台北市中山區一間米其林一星壽司店，身穿要價上萬元巴黎世家黑色短袖T恤的練軒城，與身旁同樣穿著黑色系列下身失蹤長T、手拿著加值約7萬巴黎世家塗鴉機車包的女友陳若穎，兩人看來相當登對。只是這對愛侶，飽餐一頓走餐廳後，似乎過於開心，一時之間都忘了將口罩戴上，無罩的兩人就這樣邊走邊聊，走著走著陳若穎似乎發現男友右肩的不尋常，溫柔地伸起左手幫忙拍掉，動作既親切又自然，就如同一般的情侶互動、甜蜜又不甜膩。

練軒城趕著辦事紅線違停，留陳若穎在車上等他。（圖／本刊攝影組）

情侶倆小走了一段路，此時女方已先想起來而將口罩戴好，而練軒城則站在路邊先呼吸著不一樣的空氣，才準備離開。有趣的是，似乎是因為先前車子停得太靠路邊，導致左邊不太方便進出，只見到男生只能彎曲著身子，小心翼翼的從副駕駛座鑽進去開車，才能載著女友陳若穎離去，而最令人感到意外的則是，身家不俗的練先生，坐駕並非雙B進口車，他卻是開著N字日系車款載著女友趴趴走，相當樸實無華。

警察來了與在車上的陳若穎講了幾句話，隨即開了單子。（圖／本刊攝影組）

下午2點半，陳若穎搭著練軒城的車，兩人來到立法院接人。似乎是時間急迫，男方不顧紅線就直接違停，下車獨留陳若穎在車上，接著走進立委研究大樓。約莫半小時後，警察前來驅趕違停車輛，坐在副駕的陳若穎開車門與員警講了幾句後，便關上車門繼續待在車裡，而警察則開了張罰單便離去。

練軒城後來送陳若穎到信義區，為求方便快速竟在快車道下車。（圖／本刊攝影組）

下午3點15分，練軒城與一名女子一起走出大樓，並載該女子一同搭車離開。約莫15分鐘後，車子開到台北市信義區市政府附近，令人訝異的是車子在等紅燈時，陳若穎便在快車道下車，貪圖自身方便而不顧自身與交通安全，就這樣跨越雙黃線走進附近的百貨公司，依道路交通管理處罰條例第78條第2款規定，行人在道路上不依規定，擅自穿越車道，處新臺幣5百元罰鍰，實在是不良示範。而接近4點時，練先生駕著車子載著立委研究大樓同行的女子，一起回到內湖的自家電視台。

違規跨越雙黃線的陳若穎快速鑽進信義區知名百貨內。（圖／本刊攝影組）

至於練軒城商場人士暱稱他「小練」、台灣媒體大亨練台生的兒子，背景相當驚人。曾有一段婚姻的練軒城，一直是父親練台生的媒體帝國中重要左右手，行事作風相當神秘低調。他曾於2015年結婚，但雙方婚姻維繫不到幾年就以離婚收場。去年練軒城酒後毆打前妻成傷，遭檢方依傷害罪嫌起訴，法院審理期間練軒城和前妻以30萬元和解。日前地院開庭練軒城親自到庭向法院表明雙方已和解，法官為此囑咐練須在9月1日前將30萬元和解金匯入女方指定帳戶，待女方陳報撤回告訴狀後，法院將會對練做出不受理判決。

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