正妹YouTuber蘿拉上圍豐滿身材高䠷，一雙修長美腿更是吸睛。時報周刊CTWANT日前在台北市東區捕捉到她的倩影，大老遠第一眼就立刻看見她的大長腿，身旁還圍著一群看起來像是護花使者的男性友人們簇擁著她，果然是人正真好啊！

足蹬高跟鞋的蘿拉視覺上看起來比她的男性友人們都還高。（圖／本刊娛樂組）

本刊在八月25日晚間八點多，在台北市東區知名粉圓店外面，遇到一群男子圍著一個女生打轉，原本以為是不是一堆男人在為難一個弱女子，不過仔細一看該名女子長髮披肩，穿著性感短裙大秀美腿，立刻讓人認出是知名YouTuber蘿拉，由於視覺上170公分又穿高跟鞋的蘿拉，感覺比身邊的男士們都還高，感覺有女王氣勢並不好欺負，應該是本刊太多心了。

蘿拉與友人們都在滑手機，不知是在搜尋續攤地點還是在叫車。（圖／本刊娛樂組）

一群人似乎是在討論要去哪續攤，不過蘿拉手上拎了包包又拎了看似有些重量的購物袋，直到她在滑手機找資料，一旁的男子才將她的包包接過去幫忙減輕負擔，之後他們叫了車便分別離開。當天蘿拉也在IG限動上分享了她的吃麵照，身上的服裝正好與當天被本刊巧遇時穿的相同，看來當天行程似乎排得相當充實。

當天蘿拉也分享了她的吃麵照，穿的是同一套衣服。（圖／翻攝自IG限動）

大學時期擔任模特兒被發掘的蘿拉，做過車展Show girl，1年半前她在因緣際會下進入演藝圈，在沈玉琳節目《玩命街頭》、《玉琳哥！來代班》擔任助理主持，現在還和梁赫群、小鐘等藝能前輩一起經營網路節目《名人初乃玩》，IG收穫逾50萬名粉絲。有生意頭腦的她不僅在演藝圈嶄露頭角，還擁有眾多副業，日前更升格「古北饕旗艦店」CEO，並經營個人YouTube頻道，已有30多名員工，斜槓得很厲害。

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