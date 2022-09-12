「梅花」颱風持續龜速，外圍環流已為北台灣帶來豪大雨勢，中央氣象局針對南投以北、宜蘭等10縣市發豪雨特報；新北山區更有大豪雨。今、明兩天是「梅花」影響最顯著的時間，整個中部以北都要提防長時間降雨的潛在威脅。一熱低壓今將增強為13號颱風「莫柏」，對台灣無影響。

中度颱風「梅花」今晨的速度僅時速7公里，中心近台機率雖低，但其環流已為北台灣帶來暴雨，尤其新北、桃園、宜蘭交界山區首當其衝。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北部、東北部山區有大量降雨，是最需要注意的地區。

北部雨勢明顯，民眾這兩天外出要記得帶傘。（鄭任南攝）

北部、東北部平地和中部山區也有明顯降雨，其他地區受颱風影響程度相對較小，偶有短暫雨。今各地氣溫：北部22至28度、中部23至33度、南部23至34度、東部21至34度。

位在日本東南方海域的熱帶性低氣壓，預計今天發展成第13號颱風「莫柏」，吳德榮指出，「莫柏」距離台灣非常遙遠，無影響；兩個系統之間還有一熱帶擾動，也有發展成颱風的趨勢，顯示西北太平洋已進入颱風活躍期。

未來「梅花」暴風圈觸及陸地的機率降低，陸上警報不至於發布，要等到它加速北上後，天氣才會恢復穩定。模式模擬，周三起降雨趨緩，氣溫回升，周四至下周日晴時多雲，日夜溫差大。