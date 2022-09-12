普侯斯第697號全壘打。（MLB臉書）

普侯斯（Albert Pujols）連續兩戰開轟！前役擊出生涯第696轟與A-Rod並列史上第4，普侯斯隔天12日又敲出第697轟，甩開A-Rod獨占第4名席位。照他這個速度打下去，再一季就能追上貝比魯斯（Babe Ruth）的714轟，不過普侯斯表示這是他生涯最後球季，有沒有700轟就由上帝來決定。

紅雀12日對海盜系列賽最終戰，海盜第9局以2比0領先，換上本季很穩的投手狄揚（Chase De Jong）。但是狄揚一登板就被連敲兩支二壘打失分，接著輪到普侯斯，狄揚無意和他對決，投了兩顆壞球之後鑽外角高側，被普侯斯大棒推到反方向的右外野牆外，逆轉比數的兩分炮！在海盜主場仍有不少紅雀球迷，右外野幾個觀眾搶成一團，這顆球落在一對夫妻麥特、莎曼珊手中。

普侯斯沒有討回自己歷史性的一球，他大方地說：「這只是一顆棒球，打出了牆外，理當讓他們留著。我們是為了球迷而戰，無論他們是否歸還或是留著，我都沒有異議。」這天是莎曼珊父親的忌日，後來普侯斯又多送兩顆簽名球給他們，「我想這顆球對她的意義比我家的展示櫃更重大。」

紅雀終場4比3獲勝，83勝58負獨霸國聯中區，所以例行賽還不是普侯斯的告別作，他今年還有季後賽可打。普侯斯打擊率0.266、總攻擊指數0.866仍是全隊的主力打者之一。