台南市永康區復國一路44巷內民宅傍晚火警，屋內3人被發現已無生命跡象。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區11日晚間一處民宅失火，奪走陳姓祖孫3命，據悉，陳姓一家人正在烤肉，起火原因疑似是延長線爆炸，20歲陳女衝上樓呼叫外公、外婆逃生卻全數命喪火場，事發當下陳父與陳母湊巧外出躲過死劫，2人接獲噩耗後隨即趕回家，在現場一度哭紅雙眼，難以相信就此與至親分離。

台南市消防局11日晚間5時52分獲報，稱復國一路一棟透天厝發生火警，3人受困，經出動25車55人趕抵現場，但現場火勢太大還延燒一旁民宅，警消緊急灌救，6點18分控制火勢，6點25分在2樓靠樓梯口處，找到已燒成焦黑的20歲孫女，90歲外公也全身焦黑、倒臥孫女旁，研判2人當時應該要逃下樓，可惜來不及；70歲外婆則在房內，已明顯身亡。警消將外公與孫女分送成大、永康奇美醫院搶救，仍宣告不治。

據了解，該戶民宅為90歲王姓屋主與70歲妻子跟女兒、女婿及2名分別就讀大學與高中的2名外孫女三代共6人同住，火警當下，陳姓妹妹為第一位自行逃出者，受輕傷，逃出後難掩悲痛，喃喃自語說著，「火太大了，根本來不及…」。

當時，陳父與陳母正好外出不在家，接獲家中失火的噩耗後隨即趕回家中，一度在現場哭紅雙眼，誰也不敢相信僅是日常的外出，卻與3名至親天人永隔。復國里長許建國說，傳出憾事的屋主為90歲王爺爺，為人相當熱心，高齡90歲仍擔任鄰長，且也在社區當志工，為里民服務，而王奶奶則因患有糖尿病，行動較不便、眼睛也看不太到，傳出這起火警悲劇，讓人不捨也難過。