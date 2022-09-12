《港股》香港股市12日休市1天 07:372022/09/12 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢中秋假期，港股12日休市1天，13日正常交易。 《韓股》韓國股市12日休市一天 梅花轉中颱 預計今日發布海警 港股情報－SOHO中國 潘石屹辭董事會主席 #12日 #休市 #港股 #適逢 #中秋假期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 YouBike2.0進駐竹市微笑水岸 新增7站中秋連假啟用 11:212022/09/09 寶島 港股情報－新東方在線 揪京東攻直播 04:102022/09/07 產業特刊 中秋假期免煩惱 全家出遊一日搞定 15:342022/09/07 生活 《港股》恆指連7跌 再失萬9 17:022022/09/08 財經 理想汽車總裁賣股 套現1,316萬美元 19:272022/09/11 財經 港股情報－富力 加速甩賣資產 緩解債務壓力 04:102022/09/07 產業特刊 颱風梅花直撲 估日本石垣島傍晚進入暴風圈 12:392022/09/11 國際 陸港股市7日開盤下挫 11:222022/09/07 財經 中秋連假明展開 中市2路口分流管制 18:172022/09/08 生活 中秋連假出遊桃園不塞車 警方籲走國3高原交流道 17:462022/09/07 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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