由於貿易事業受客戶庫存調整，以及零售事業因消費者意願趨於保守，特力(2908)集團8月合併營收為29.8億元，年減18.9%，累計前8月合併營收為258.53億元，年減11.09%，特力表示，待客戶完成庫存調整，以及公司強化品牌宣傳及電商平台銷售品項等，有望帶動公司營運成長。

受到客戶調整庫存及去年同期出貨基期較高所致，特力貿易事業體8月營收為16.2億元，較去年同月減少，占整體營收比重54%；特力表示，目前全球疫情因COVID-19造成供全球應鏈的變動以及烏俄戰爭刺激商品價格大漲等因素，對貿易的外在環境造成了不少複雜的衝擊；即使在嚴峻的外在環境挑戰下，貿易事業憑藉著專業的全球採購經驗，出貨仍持續穩定且順暢，深得貿易客戶們的信任；累計前8月營收為147.63億元。

在零售事業體方面，受疫情以及通貨膨脹之影響，消費者意願趨於保守影響來客數，8月營收為12.9億元，較去年同月減少，占整體營收比重43%，累計前8月營收110.9億元，較去年同期成長2.4%，顯示台灣零售之銷售力仍持續穩定成長。

特力表示，貿易事業體待貿易客戶們完成庫存調整、擴充提供給既有客戶之服務項目以及新客戶之發酵，可望帶動特力貿易出貨之成長動能。

在零售事業體部分，特力表示，儘管目前受大環境衝擊造成來客數下降，特力仍持續投入資源，強化品牌的溝通和宣傳、增加電商平台之銷售品項、更投入新一代店型之改裝，著重消費者體驗式之行銷，期望能夠帶動接下來銷售旺季之買氣。