擁有「國民弟弟」之稱的南韓男星朴寶劍，形象健康又親和，是許多人眼中的男神，信奉基督教的他，曾在2017年捲入邪教爭議，引起許多非議。近日，有友曬出在教會巧遇他的照片，透露他換教會的消息，在韓網引起熱烈討論，網友紛紛祝福表示「恭喜脫離」。

有南韓網友在Instagram上傳於地點於西冰庫「大地教會」巧遇朴寶劍的照片，表示「總之歡迎來到我們教會，既然登記了，希望能長長久久地走下去」，其實日前也是基督徒的JinuSean成員Sean，曾上傳與朴寶劍一起去當志工的照片，因此外界紛紛猜測應該是Sean帶他離開先前爭議的教會。

網友曬出巧遇朴寶劍的照片。（圖/theqoo）

消息曝光後，韓網網友紛紛祝福表示「恭喜他，所以是Sean救他出來的嗎」、「他只有這個瑕疵，現在完美了」、「這是他唯一的缺點，希望消息是真的」、「每次看到他就想到他上的教會，心裡怪怪的，現在這樣很好」、「恭喜脫離」、「看到他跟Sean變熟，兩人一起去做志工就大概有猜到了」、「朴寶劍粉絲會不會都跑去那個教會」。

Sean（右）與朴寶劍近日一同參與志工活動。（圖/Sean IG）

朴寶劍在大家心中有無缺點男神的完美形象，他曾在2017年發出一張「耶穌中心教會」的活動宣傳照，引起軒然大波，因為該教會曾聲稱自己能為聾啞教徒治病、甚至驅魔，且此教會已經被大韓耶穌教長老會列為「異端」。朴寶劍本人當時對爭議表示「對於自己的教會被當做異端看待感到遺憾，如果真是異端，我早就離開了」，如今傳出他換教會，眾粉絲為他高興不已。