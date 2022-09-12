梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布10縣市豪雨特報，今（12日）新北市山區有局部大豪雨發生機率，桃園市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。氣象局表示，現在是梅花颱風強度最強的時候，今、明離台灣最近，但路徑往北走，發陸警的機率低。

梅花颱風影響，氣象局發布10縣市豪雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，中颱梅花今晨5時中心位置在台北的東南東方約300公里海面上，以每小時7公里速度，向北進行，今、明兩天是最接近台灣的時刻，今天到周三清晨受梅花颱風或外圍環流影響，北部、宜蘭和花蓮有陣雨，降雨較全面，北部、東北部和中部山區可能有大雨或豪雨，甚至接近大豪雨等級，其他地區零星降雨。雨勢到周三（14日）下半天颱風北移才緩和。

至於是否有可能發布陸警，氣象局表示，陸警機率已相對較低，因為梅花幾乎都是向北移動，預計今下午將通過石垣島，周二晚間漸漸進入北部海面，解除海警的時間也會提早，大概明晚（13日）有機會解除海警。

氣象局表示，周三白天至周四颱風遠離，但北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴，午後南部山區雷陣雨，周五到周日各地多雲到晴，午後東半部、其他山區有局部午後雷陣雨。