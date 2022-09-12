一名女子提告指控老公到摩鐵接受按摩服務，提告請求離婚，台灣高等法院駁回她上訴，認定她諒解對方後，卻寂寞難耐尋求慰藉，竟與張姓男性友人同床共眠、搞曖昧，還另與鍾男發生新戀情，她對婚姻發生破綻之可責性較高，無法訴請離婚，判敗訴。

女子提起請求離婚訴訟主張，與老公在2015年2月14日結婚，婚後育有2名未成年子女，她在2016年間生產前，曾發現老公錢包內有汽車旅館之發票，且婚後2人因個性不合，經常發生爭執，2019年3月她已搬出住所，認為婚姻已發生重大破綻難以回復，遂訴請離婚。

老公說，2016年他因工作壓力大，預約精油按摩至旅館從事按摩，並非有外遇或婚外情之情事，且已獲取老婆之原諒，2人亦未就此事再發生爭吵；2019年老婆購買房屋獨自搬出住所，且分居期間與男子有外遇，認為老婆不能訴請離婚。

一審新竹地方法院及二審高院都認為，女方購屋自住致與配偶分居至今，感情淡薄，且因寂寞難耐尋求慰藉，竟與男性友人發生戀情等情狀，認為女方在婚姻發生破綻之可責性較高，訴請離婚，於法無據，應予駁回，不准許她的離婚請求。