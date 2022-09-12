汎銓科技(6830)前8月合併營收達11.15億元，年增20.44%，為歷年同期新高，汎銓董事長柳紀綸表示，隨著新進人才陸續到位，今年下半年營運可望逐季成長，全年業績有望成長20%，明年亦可望維持成長。

汎銓為半導體材料分析(MA)及IC設計故障分析(FA)廠，為保持中長期營運良好成長動能，公司戮力深化關鍵分析技術開發及全球專利佈局，並穩步拉升兩岸地區檢測分析產能，以滿足半導體產業上、中、下游客戶訂單需求，通膨升息及俄烏戰爭衝擊全球產業，半導體產業景氣亦見反轉，IC設計產業遇亂流，致使汎銓故障分析業務需求趨緩，不過，佔公司營收比重達85%的先進製程材料分析訂單強勁，讓汎銓科技今年下半年及明年業績持續看好。

汎銓8月合併營收1.57億元，較去年同月成長20.51%，累計2022年1至8月營收達11.15億元，年成長20.44%。

汎銓表示，公司在材料分析(MA)、故障分析(FA)等領域已經有完整發明專利技術布局，手握多項關鍵發明專利應用於分析服務客戶，包含「低溫原子層鍍膜技術(LT-ALD)」、「導電膠保護膜」、「原子層導電膜」與 「人工智慧辨識之半導體影像量測方法」四大材料分析發明專利，以及「新穎先進製程去層技術 」、「創新大型封裝IC卸載技術 」二大故障分析發明專利，並自主開發低溫原子層沉積技術(LT-ALD)分析設備，汎銓已築起技術高牆及專利護城河，有助於提升客戶長期業務合作黏著度。

近年公司亦積極拓展兩岸地區良好業務動能，隨著新技術結點、新材料應用發展，推升客戶每日委案分析案件數明顯成長態勢；汎銓表示，公司在半導體先進製程研發各層次、工序所需要的結構及成份分析，皆有能力提供快速準確不失真的分析資料，隨著各國政府致力扶植半導體產業自主化發展，且台灣半導體產業於全球市場扮演關鍵要角等環境下，有信心公司整體營運保持良好動能。

汎銓除針對高利基之材料分析業務瞄準全球市場商機，同步拓展MA+FA+RA+SA檢測分析服務，有效滿足半導體產業相關客戶檢測需求，且以目前半導體產業相關客戶委案量仍保持供不應求局面，加上近年汎銓拓展中國地區檢測分析市場業務成效逐步放大，進一步堆疊公司營運成長力道。

柳紀綸表示，公司在材料分析佔領先地位，雖然不能說不會受半導體產業景氣變化影響，但影響相對較小，從目前客戶需求來看，第3季會比第2季好一點，第4季會更好，全年業績有機會成長20%，明年亦可維持成長趨勢。