不少人都有在外被陌生人搭訕的經驗，一名女網友表示，昨日搭高鐵回租屋處，踏出高鐵站閘門沒多久，竟被一名陌生男子雙臂環抱喊「好久不見」，她問男子是不是認錯人，對方看了她一眼趕緊道歉離去，她傻眼說「第一次在高鐵站被熱烈迎接，結果對象不是男友」，她把這段經歷PO上網，不少網友都認為男子是故意要吃豆腐，當中還有人說自己的同學也曾遇過相似的經歷，「超噁」。

原PO昨（11）日於論壇《Dcard》指出，中秋連假結束，她拖行李搭高鐵回租屋處，才走出高鐵閘門，看到有名男子正看著她，她沒有多想繼續往前走，發現那名男子跟在她後面，接著就快步超前站在她面前，張開雙臂一把將她抱在懷裡，當下她瞬間傻眼，整個人石化，動彈不得。

原PO還沒來得及反應，男生開口說「好久不見」，原PO問他是不是認錯人，對方才鬆開雙手，看了她一眼說「對不起」，令原PO白眼翻到後腦勺，「第一次在高鐵站被這麼熱烈的迎接，結果對象不是男友就算了，還是個陌生人」。

遭遇曝光，多數網友都認為男子是故意的，「好噁心！怎麼可能認錯，應該是故意的」、「故意的吧！超怪」、「這分明故意的，好久不見的朋友根本不可能讓他這樣抱，更何況還是女性」、「感覺是故意的，我同學曾在北車遇過一樣的事，一個男生也是抱得緊緊後鬆手，說他認錯人，連道歉都沒有就跑掉了，同學被嚇到講不出話」、「他是故意在那裡吃女生豆腐，看過很多人這樣做，超級噁心」。