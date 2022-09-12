聖暉(5536)、朋億*(6613)公布8月營收，均改寫歷年同期新高。聖暉8月合併營收27.7億元，年增75％；前8月合併營收174.8億元，年增44％。朋億8月合併營收7.85億元，年增57％；前8月合併營收51.72億元，年增48％。

聖暉指出，由於無塵室及機電整合工程施作案量維持高檔，以及客戶認列進度正常，公司亦持續優化專案工程施作管理，是今年營收表現強勁主因。

朋億*大陸市場第一季貢獻營收達43％，4～5月營收因上海封控、物流影響，子公司蘇州冠博、冠禮控制訂單認列遞延，第三季解封後，透過加班生產因應客戶需求，工期施作及認列進度加速，連3月營收保持雙位數年增表現。

聖暉及朋億*變更面額為每股5元，朋億*面額變更後新股票已於8月29日重新交易，聖暉從9/7起暫停交易中，9/19新股票上櫃買賣，參考價格為舊股票最後交易日(9/6)收盤價的1/2。