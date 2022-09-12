幾乎每個人都有被辣到的經驗，此時如何緩解不適頗為重要。營養師分析，人體之所以覺得辣是因辣椒素會讓舌頭感覺疼痛，許多人用狂灌水方式解決，但實際上灌水無解辣的效用。她建議6項解辣的食物，包括牛奶、巧克力、米飯、蜂蜜、鹽、酸梅湯、蜂蜜。其中前四種可溶解或吸附辣椒素，後兩者則是靠強烈的鹹味或酸味覆蓋辣感的味覺。

營養師蔡濰安在臉書《濰濰營養師 認真生活》分享，人偶爾都會有不小心被辣到的經驗，因為辣椒素會讓舌頭感覺疼痛、有灼熱感，「是一種痛覺」。大部分人想解辣的第一反應就是拿起水猛灌，但她指出，因辣椒素不溶於水，所以水不能洗除口腔內的辣椒素，亦即水對於解辣的幫助並不大。

蔡濰安介紹下述解辣的食物包括：

1. 牛奶：奶中的酪蛋白可以吸附及溶解辣椒素達到解辣效果。

2. 巧克力：巧克力的脂肪較高，可與脂溶性的辣椒素結合，以緩解辣感。

3. 米飯：澱粉可吸附並帶走舌頭上的辣椒素。

4. 蜂蜜：因為糖和蜂蜜可以吸附油溶性辣椒素，所以糖和蜂蜜有助於緩解因過多辣而引起的灼痛感。

5. 鹽：鹽可解辣，其實是利用強烈的鹹味覆蓋掉辣感。

6. 酸梅湯：酸梅湯解辣，其實也是利用覆蓋味覺的原理。