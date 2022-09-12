颱風天大豹溪烤肉!溪水突暴漲 民眾急撤驚險畫面曝光

受颱風梅花外圍環流影響，中秋連假期間全台下起大雨，11日間有民眾前往新北市三峽區大豹溪流域烤肉遇上山洪爆發，所幸人員快速撤離並未造成傷亡，但事發當時的影片曝光在網路上，夾帶土石的黃色溪水迅速暴漲，捲走烤肉用具，畫面十分嚇人。

據了解，11日有民眾前往大豹溪流域烤肉，但烤到一半就遇上山區下雨，大豹溪瞬間暴漲，民眾則在救難人員協助下緊急撤離到一旁，幸好並未造成人員傷亡。

有民眾11日前往新北市山區的大豹溪烤肉，遇上山洪爆發。（翻攝自臉書社團《爆料公社公開版》）

有民眾將大豹溪暴漲的影片轉發在臉書社團《爆料公社公開版》，透過影片可見，原先平靜清澈的溪水轉瞬之間就被上游沖下的黃色溪水蓋過，暴漲的溪水持續湧出，山壁旁擺著的烤肉帳篷、桌椅也不敵風雨，接連被大水捲走。

畫面中還可見到，原先快樂烤肉的民眾全狼狽擠在山壁角落避難，還有民眾冒險站在水中緊抓烤肉用具，被旁人勸阻「人命比較重要，東西不要了，太危險了」，其他人則緊急將洪水尚未波及處的物品撤離到河床之外，場面相當混亂。

新北市消防局指出，大豹溪與北勢溪等水域每逢周末與例假日均有安排消防隊與救難隊駐點，11日上午11時20分許大豹溪上游便已通報溪水變濁，恐有山洪，國家警報於11時24分發送簡訊通知，中游蟾蜍山谷烤肉區約莫11時30分就出現洪水暴漲的情形，經現場駐點的紅十字救難人員協助疏散遊客，並未造成傷亡。