香港天王劉德華出道40年，不但擁有顏值與實力，人品也是一等一的好，相當重情義的他也時常對朋友伸出援手，但如此「好好先生」的劉德華也曾經與好友撕破臉，那就是搬遷來台以大砲嘴著稱的「杜汶澤」，兩人曾經因立場不同而決裂，而杜汶澤選擇直接透過臉書公開「結仇內幕」。

2021年6月有消息指出杜汶澤在尚未走紅前，曾借住劉德華的豪宅，杜汶澤透過臉書澄清20年前並非「借住」，而是以每月港幣3萬元（約台幣10萬元）租下的，也從未要求對方投資，「那時我老闆是林建岳，這姓劉的比他更有錢嗎？」

不過杜汶澤也表示當時並沒有和劉德華結仇，是到2018年劉公開表態支持香港政府填海造人工島，「跟香港人對著幹，我才和這個人勢不兩立」，不希望不實消息越傳越誇張才出面澄清，「以前我是忍，心情好的時候就算，現在你提一次我操你媽一次！」

其實劉德華曾在節目上受訪時說道，自己是「婦人之仁」，往往「來者不拒」，不忍心拒絕別人的求援，因為自己當年在演藝圈打滾時，也曾遇到困難過，也在別人的幫助下才走出困境，正是因為這份惜福的心情，劉德華也願意為其他同病相憐的人伸出援手，後來被幫助過的明星，如鄭則仕、張衛健後來到也在演藝圈有了一席之地，也對劉德華感激在心，只可惜杜汶澤曾為兄弟，如今卻分道揚鑣，令人不勝唏噓。