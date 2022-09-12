受中颱梅花外圍環流影響，各地都下起大雨，昨日台中一名男網友表示，在大慶火車站附近發現一名坐電動輪椅的老先生在橋下躲雨，路過的3名騎士替他穿上雨衣，還細心地拍照輪椅背面，給老先生確認有沒有穿好，令他感動不已，這把這一幕拍下來上傳到臉書，引發7千名網友直呼「好暖心」。

原PO昨（11）日於臉書社團《爆料公社》指出，在台中大慶火車站附近，發現一名坐電動輪椅的老先生，在馬路橋下待了一陣子，原以為老先生在等人或要過馬路，此時有3名年輕騎士停下來等紅燈，坐電動輪椅的老先生立刻上前尋求協助，他這才知道老先生想要請他們幫忙穿雨衣。

3名年輕人在路邊替輪椅伯穿雨衣。（圖／翻攝自爆料公社）

３名騎士細心地替輪椅伯穿雨衣。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，3名騎士在路邊幫老先生穿雨衣，過程中騎士還細心地用手機拍攝輪椅背面，給老先生確認雨衣有無穿好才離去，令原PO感動不已，直呼「真的好感人啊！你們都好棒，希望老先生可以一直遇到好心幫忙的人」。

圖文引發逾7千名網友留言、按讚，「好暖心！這才該肉搜出來表揚吧」、「台灣最美的風景是人」、「有愛最美，最真實的台灣人」、「好棒的青年們」、「看到這樣的貼文，心情真的很好」、「善人之舉，超棒的！人與人之間就是要這樣友愛，社會才會溫暖」、「好孩子，太讓我感動了」。