元山(6275)因高階IT產業面臨調整，且家電產品進入淡季，8月合併營收為2.88億元，月減5.3%，為今年2月以來低點，元山預估，下半年與上半年持平，為因應訂單需求及中國車市的成長，元山已啟動仁武產業園區擴廠計畫，預計在2025年前落成啟用，為營運挹注動能。

元山科技朝車用電子與生活科技系統廠轉型，家電生活科技產品進入傳統淡季，非工業電腦之一般IT產業面臨庫存調整，元山8月合併營收為2.88億元，月減5.3%，年減9.4%，為今年2月以來低點；元山指出，7、8月為歐洲車廠暑修季，加上生活科技系統進入出貨淡季，拉貨動能略有放緩，累計前8月合併營收為25.8億元，年減0.98%。

就零組件供應來看，元山表示，整體供應鏈供貨狀況除了IC晶片外，塑料鐵材均已趨於穩定，下半年生產出貨，將視IC實際到庫情況而定。

在車用產品方面，目前元山掌握歐系品牌客戶訂單直達明年第2季，中國市場則持續與客戶共同參與電動車開發專案，由於中國仍維持電動車發展政策不變，亦提供各項獎勵補助，各大陸系車廠均有積極推出新款及促銷方案，中國市場需求後市發展可期。

元山指出，車用供應鏈具有穩定、不易更換供應商之特性，車用IC缺料現為市場普遍性問題，從其他供應鏈經驗來看，缺料狀況會隨時間而陸續緩解，相關訂單需求僅會遞延而非消失，元山仍樂觀未來能持續貢獻挹注。

為因應訂單需求及中國車市的成長，元山已啟動仁武產業園區擴廠計畫，占地達3000坪，用於營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，待未來廠房正式啟用，台灣產能規模可達120萬台到150萬台，預計在2025年前正式落成啟用，將再次推升元山營收規模大跳升。