大陸35歲知名男星李易峰10日驚爆嫖妓被逮，在網路上引起軒然大波，雖本人及工作室緊急發出聲明澄清，但沒多久後聲明就無故消失，11日大陸警方便證實李易峰多次嫖妓的事實，將他依法拘留，他的形象也一夕間全毀，各種負面消息在網路上瘋傳。還有知情人士透露，李易峰會被抓，全是因為「他太摳門」，而細節一一曝光也令網友看了忍不住笑歪。

李易峰自從爆發「嫖妓事件」後，網路上便開始瘋傳他過去的黑歷史，除了有網友公開他先前與友人的對話截圖，透露他過去曾嫖妓過未成年高中少女，還沒有支付當初約定好的8千人民幣（約3萬5台幣），只給了「行情價」6千人民幣（約2萬6台幣）就打發少女離開。近日又有網友在微博上爆料，稱李易峰跟叫來的女子「辦完事」後，擔心自己會留下紀錄而不讓對方叫計程車，甚至要女方在凌晨2、3點時，自行騎乘類似YouBike的「共享腳踏車」回家，而女子也乖乖地照做。

怎料，女子騎到半路竟遇上了警察巡邏，遭到攔截詢問後，女子也全盤托出，李易峰因此被叫到了警察局偵訊，據說當時李易封為了怕被認出來是全副武裝現身，但警方仍一眼就認出他；爆料者還指稱，因女子當天的打扮也十分符合「她的職業」，因此大半夜在馬路上騎車狂奔，更容易讓警方攔截，若是李易峰願意多花錢讓女子搭車回家，根本不會爆出此事。

另外，一名曾「服務過」他的小姐也站出來爆料，稱李易峰玩很大又有特殊癖好，特別喜愛一名不下海的單親媽媽，但女方始終未曾服務過他；而先前女子在浴缸裡替李易峰進行「毒龍鑽」的時候，李易峰竟然還睡著，讓女子感到憤怒又不備受尊重，因為她們都是經過專業技能培訓的，李易峰的態度卻如此，讓她當天只能默默換場。

雖部分網友質疑內容的真實性，但大部分的人看完後，還是紛紛留言「我驚呆了」、「被抓的原因竟是因摳門，不要笑死我」、「真的會笑死我」再度引發熱烈討論。

李易峰嫖妓被抓的真實原因曝光。（圖／微博）