查爾斯的極致奢華生活。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的長子查爾斯（Charles）正式登基為英國國王，先前外媒報導，從小養尊處優的查爾斯私生活有許多規定，包括每天早上要有專人為他擠牙膏，出去玩還要自備馬桶墊、衛生紙，甚至是一整車的個人用品、傢具、裝飾品。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、時尚雜誌《柯夢波丹》（Cosmopolitan）報導，已故戴安娜王妃的前管家柏瑞爾（Paul Burrell）在2015年的紀錄片《為皇室服務：真實內幕》（Serving the Royals: Inside the Firm）中爆料，查爾斯對生活的品味相當堅持，尤其是早起後有一些例行工作，包括他的睡衣每天早上都要燙整齊，鞋帶也必須燙平整，浴缸的塞子必須放在特定地方，飲用水的溫度必須適中。

不只如此，柏瑞爾還說，查爾斯刷牙時不需要自己擠牙膏，而是由貼身男僕每天早上為他擠上一英吋（2.54公分）的牙膏。

另外，與黛妃友好的英國記者布朗（Tina Brown）在今年4月出版的新書《王宮文件：溫莎王朝內幕－真相與騷亂》（The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil，暫譯）中指出，查爾斯出遊時堅持要帶上自己的馬桶座墊及廁所用衛生紙。

她鉅細靡遺地寫道，當查爾斯去友人家時，前一天會先派人送「一貨車」的私人用品到友人家佈置，包括床具、傢俱，甚至是照片，家僕必須帶上力學矯形床墊、馬桶墊及Kleenex Velvet牌子的廁所衛生紙。

布朗甚至稱，查爾斯還要求帶上蘇格蘭高地風景畫來裝飾暫住友人家時的房間。布朗說，新書一共訪談了超過120名消息人士。

查爾斯的起居規定甚至延伸至飲食，為英國王室服務超過15年的前皇家主廚麥格拉迪（Darren McGrady）曾在訪談中透露，查爾斯喜歡確定王宮食品儲藏室中存放了充足的「自己的產品」。

他說查爾斯用早餐時有個特定儀式，每天早上麥格拉迪必須將2顆李子及一些果汁放進一個碗裡，再將早餐送去給查爾斯享用，查爾斯只會挑其中一個李子來吃，早餐後退回另一顆李子，麥格拉迪再把這顆李子收進櫃子裡儲存。

麥格拉迪回憶，有一次他想到查爾斯每次都只吃一顆李子，所以當天早上就只在碗裡放一顆李子，結果侍者回過頭來告訴他「殿下可以來2份嗎？」從那天起麥格拉迪就記住每天早上要送上2顆李子。