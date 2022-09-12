美網冠軍阿卡瑞茲(左)與亞軍魯德。（美聯社）

The dream becomes reality.@carlosalcaraz is a Grand Slam champion. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

美網男單決賽12日以19歲西班牙好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）的勝利告終，阿卡瑞茲大戰3個多小時，藉著凌厲的網前攻勢以6-4、2-6、7-6、6-3四盤戰勝魯德（Casper Ruud），摘下生涯首座大滿貫金盃，同時將踢下麥維德夫（Daniil Medvedev）成為新任球王！

同一個晚上達成畢生兩個夢想，阿卡瑞茲說：「這是我小時候的夢想，成為世界排名第1的選手，成為大滿貫冠軍，這是我非常努力訓練的目標。我現在因為百感交集而很難說話，這是我一直想要取得的成就，我和團隊、家人一起努力達成的。我今年才19歲，所有的艱難決定都有我的父母與團隊幫忙，這對我是非常特別的事。」

傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）1990年也是以19歲之齡摘下美網冠軍，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的首冠也是在19歲（2005年法網）。阿卡瑞茲更厲害的是他同時登基世界第1，成為ATP史上最年輕的球王（19歲又4個月）。先前最年輕的球王是2001年休伊特（Lleyton Hewitt），當年他20歲又9個月。由於19歲還屬於青少年，所以阿卡瑞茲也是首位青少年球王，宣告網壇新世代的到來。

魯德今年在法網決賽敗給納達爾，這次又敗給阿卡瑞茲，不免有些失落。「阿卡瑞茲和我明天就會成為世界第1和第2，雖然我很失望沒當上第1名，但是第2名也不壞了。我還是很高興，我將會繼續追求世界第1以及首座大滿貫金盃。」