就算NBA上季年度MVP約基奇(金塊)12日在歐洲男籃錦標賽交出32分、13籃板的凶悍雙十數據，還是阻擋不了義大利末節拉出16比2決定勝局攻勢，塞爾維亞爆冷以86比94不敵義大利遭到淘汰出局，義大利闖進8強即將遭遇法國。

義大利能夠拿下這場勝利的關鍵，出在下半場才剛開始沒多久，義大利總教練波澤科就被驅逐出場，「當我離開球場，我靠在助教肩膀上哭了起來，我只跟球員說別擔心我什麼，你們還在板凳席奮戰，我很喜歡這點，我不希望他們擔心。」

事實上，義大利後衛史皮蘇賽後透露，當時波澤科告訴他們，「為了我贏下比賽！」義大利球員也聽進去了，末節打出誇張16比2猛攻，打到最後4分12秒，義大利反以82比70領先塞爾維亞，儘管塞爾維亞持續苦追，卻已無法挽回場上頹勢。

史皮蘇最後替義大利攻下全隊最高22分，另有6助攻、4籃板，梅利也拿21分、6籃板及4助攻，佛特奇歐19分、5籃板，波洛納拉16分、8籃板；塞爾維亞除了約基奇雙十，米西奇16分、8助攻與4籃板，卡林尼奇12分、4籃板。

而希臘靠著「字母哥」阿提托康波(公鹿)貢獻27分、10籃板及5助攻，最後以94比88力挫捷克闖進8強，接下來將跟德國爭搶準決賽門票，卡拉希斯也幫希臘拿下14分、6助攻與5籃板，帕帕皮卓13分；捷克以維塞利21分最高。