慈濟基金會執行長顏博文透露BNT疫苗採購過程與艱辛，還透露有工商大老勸阻不要買疫苗，民眾黨主席、台北市長柯文哲也重炮批評前衛福部長陳時中護航高端、阻擋BNT疫苗進口，台北市長參選人黃珊珊黃珊珊12日接受廣播專訪時痛批，政府謀財沒關係，但不進疫苗就是害命，且疫苗不是買不到，而是入關時政府同不同意給買。

黃珊珊指出，當時北市和民間企業一樣都曾編預算買疫苗，還找2家廠商詢價，才能算出28億這金額，但重點在於入關政府同意的那一塊，所以其實不是買不到，而是政府同不同意給買，重點是政府的關卡、同不同意進來，所以慈濟講得沒有錯。

黃珊珊質疑，陳時中說政府沒有擋疫苗，但去年5月台北市面臨疫情高峰，她每天去萬華視察，當時每天要收100個後送的確診病患，每天死亡數也不斷翻新，但當前沒有疫苗可打，導致人心恐慌，「你們高端要賺錢沒關係，謀財就好，但不進疫苗這是害命，如果政府只是謀財、貪汙就算了，如果害到人命這不可原諒」。

黃珊珊表示，所以自己去年才在臉書寫道，「如果有人這樣做，真的必遭天譴，你看著百姓死亡、受傷害但無動於衷，這個人、這個心對得起天地嗎？」、「大家都不要吵，摸摸自己的良心，做了什麼事情一清二楚，上天會看。」

黃珊珊強調，病毒不會從天上掉到萬華，所以破口一定是從機場來，這件事陳時中雖然有道歉，但道歉來得太晚，還有人說「全台灣陪雙北坐牢」，這些態度台北人都看在眼裡。

至於是否認為陳時中將疫苗爭議解釋清楚，黃珊珊反問，第一，疫苗採購相關文件要封存30年，恐怕30年後才會清楚，第二，陳時中稱要將大巨蛋資料公開，不如先公開疫苗資料，但目前為止相關採購細節、過程與流程，以及疫苗送的比買得多，「要不要跟大家說聲Sorry？」