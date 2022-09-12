桃園榮民之家日前中秋活動請來爆乳辣妹熱舞娛樂長輩，大方讓阿公摸胸，畫面曝光後在網路引起熱議，抨擊不該讓老人家看這種表演，對此，醫師姜冠宇有不同見解，表示長照不該被限制想像，老人家看辣妹心情好，刺激血液循環、增加食慾，有助提升免疫力。

穿性感內衣的辣妹大方讓老人家摸胸。(翻攝自爆廢公社公開版)

北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇在臉書指出，雖然桃園榮家是什麼狀況他不清楚，但長照本身不應該被限制想像。換個方式想，如果畫面是在大酒店，西裝筆挺的健康老爺爺花錢買這些表演，會罵他不像話嗎？所以今天是身體差、經濟背景差，就認為他們沒看表演的權利嗎？這個活動真正失職的地方是不夠平權，沒顧及到阿嬤也想看猛男熱舞。

姜冠宇表示，平常去機構訪視或遠距視訊，這些長者都不理人，反應一天比一天遲鈍，越來越懶得動、甚至懶得吞嚥，加上憂鬱交加、身心惡性循環，護理師講什麼溫暖的話都有沒用，家人看了也很傷心，「所以如果有什麼事情讓老人心情好，刺激他們的腦部血液循環、增加食慾和運動的耐受度，這也是漸進增加長者的免疫力！」

姜冠宇說，只要活動細節沒有侵犯他人、觸犯法律、犯罪意圖的問題，不對身體造成危害，像是造成腦血管破裂等的副作用，其實就沒問題，剩下的只是民眾加諸他人的道德觀感問題，就當它是一個創意，如此而已，「機構是阿公阿嬤的，要走夜店風也是他們的喜好」。