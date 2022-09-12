力達-KY(4552)8月合併營收為5.12億元，月增16.78％，年減1.15％；累計前8月營收為31.92億元，年增8.45％。8月份三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔22.49％，64.81％及9.98％。

從8月份三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重來看，螺桿機的營收比重增加到64％以上，相比7月份的比重增加2％多，相比去年同期的比重增加5％以上，螺杆機的市場持續擴大，逐步替代渦旋機和活塞機。

8月中國製造業採購經理指數(PMI)為49.4％，低於臨界點，比上月上升0.4個百分點，製造業景氣水準有所回升。從企業規模看，大型企業PMI為50.5％，比上月上升0.7個百分點，重返臨界點以上；中型企業PMI為48.9％，比上月上升0.4個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.6％，比上月下降0.3個百分點，低於臨界點。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為49.8％，與上月持平；新訂單指數為49.2％，比上月上升0.7個百分點；原材料庫存指數為48.0％，比上月上升0.1個百分點；從業人員指數為48.9％，比上月上升0.3個百分點；供應商配送時間指數為49.5％，比上月下降0.6個百分點。5個分類指數均低於臨界點。

總體上看，8月份製造業PMI指數小幅提高，表明支持經濟回升的力量開始趨強；但指數水準仍處榮枯線以下，表明長期蓄積的經濟下行壓力仍不可低估，企業生產經營面臨的困難仍不可低估。力達-KY指出，在不利的經濟大環境下，仍持續加大研發力道，提高產品核心技術含量，持續推動產品多元化以滿足市場需求。