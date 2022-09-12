瑞典前職業男網球王韋蘭德（前）大讚阿卡瑞茲在美網表現成熟。（美聯社資料照）

年僅19歲的西班牙職業男網單打新希望阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），在美國網球錦標賽展現天份及成熟度，今天在決賽6比4、2比6、7比6（1）、6比3擊敗挪威魯德（Casper Ruud），不但生涯首度摘下四大滿貫冠軍，也將成為最年輕世界球王，精彩表現，讓退役名將克萊絲特絲（Kim Clijsters）、韋蘭德（Mats Wilander）都印象深刻。

「我們會永遠記得阿卡瑞茲的崛起的。」為Eurosport擔任球評的韋蘭德表示，「我也會永遠記得魯德在2022年努力奮戰，兩次打進四大公開賽決賽，也是現任世界第2。」

韋蘭德並說：「阿卡瑞茲在場上場外是如此成熟，可以這樣雙頭並進，這樣的態度太不真實、太不可思議了，最穩定的球員成為世界第1。」

克萊絲特絲認為阿卡瑞茲、魯德打出不可思議的一戰，「比賽中緊張的氣氛、每一件事都不能大意。魯德雖然沒辦法拿下冠軍，但他應該為自己有精彩的賽季感到驕傲。」