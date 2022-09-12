中颱梅花今最接近！4縣市發布豪大雨特報 氣象局曝最快「這天」加速離開

原先位在日本東南方海域的熱帶性低氣壓，今天上午增強為今年第13號颱風「莫柏」，和「梅花」颱風遙遙相望。最新預報顯示，「莫柏」將往東北方行進，距離台灣相當遠，無影響。今、明兩天受「梅花」影響，北部、東北部有較大雨勢。

中央氣象局持續發布豪、大雨特報，今新北市山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有大雨機率，請民眾留意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。