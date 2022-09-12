數位部日前掛牌成立，預算編列達217億元，其中半數人員採「約聘」，遭質疑是養網軍。數位部長唐鳳今（12日）接受廣播節目專訪強調，「預算被批評也是不錯讓我們有機會來說明！」只怕大家不關心，願意關心都是好事，因為沒有前一年預算可相比，很多業務預算都是由其他部會移撥過來。

唐鳳表示，之前在政府大部分是創業相關，比較沒有要跟全民說明，為此自己練習好幾年，與大家互動的過程彼此學習，例如2017年時民眾反映蘋果電腦無法報稅，就把大家聚集起來一起解決，如今使用手機也可以報稅，台灣很多人路見不平拔刀相助，邀他們一起進來設計更好的報稅系統。

他說，6年來改變溝通的方式、對話頻率，讓大家可以聽得懂，自己本身沒有改變，例如疫情期間遇到各式不利的挑戰，就是恢復到本來正常的狀況，可以做得更好，入閣就是擔任一個通道；關於外界批評口罩地圖等，地圖分布一開始並非真的公平，由於數據都是公開的，批評可以轉化成共同改變的力量。

唐鳳表示，疫情期間數位扮演輔佐的作用，當時疫情調查、口罩購買、疫苗品牌配對等大家矚目，最後結果「沒有封城」，兼顧經濟與檢康，很榮幸參加行政團隊跟世界接軌溝通。

此外，他強調，調頻可以跟任何人對話，這是自己的功課，政府也願意跟民間人士來溝通與立委對話，大家都是互相的，由於新的會期即將開議，她也有心理準備會優先被安排質詢。

唐鳳也說，自己沒有黨派、完全沒有，自己的工作是往全民的方向，沒有加入政黨，由於父母是新聞工作者當然也會關注新聞自由的問題，與對岸相比，一個是愈來愈極權，一個是愈來愈民主，資訊充分透明化，無論任何數據都公開，讓大家自己去判斷。

他表示，應該沒有一個政黨的傾向是會拔網路線的，目前四個主要政黨都是很支持數位部，目前看到的是可以最得更好，而不是反對數位部，若他們提出有意義的批評指教，這是良性競爭，大家都是支持，只是關注可不可以做得更好。

關於數位部的人事問題，唐鳳說，1部2署到明年底規畫是598人，1部2署各自可聘用約100個約聘，但是至明年應該也不會聘用到100個，大部分還是文官商調，商調其他機關願意來數位部服務的文官。