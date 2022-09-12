慈濟執行長顏博文近日受訪時談到去年買疫苗的過程，透露遭政界、工商界大老勸阻，事後行政院發言人羅秉成發表5點長文進行澄清，稱「絕無任何阻擋情事」，引起各界討論。一名人在印尼的鄉民指出，印尼政府因為沒錢的關係，捐贈疫苗綠燈一路開到底，因此去年台灣還在吵疫苗問題時，他就已成功接種，比台灣的家人還要早，狂酸「菩薩心腸到了台灣變成世紀大騙局，也難怪這口氣嚥不下去，隔這麼久還出來捅這一刀！」

鄉民「forwind」今（12）日凌晨在PTT表示，自己的3劑疫苗都在印尼接種，第1劑是在去年6月底，現場排隊僅等候約半小時，不論是印尼人或是在印尼的外國人都免費，反觀當時台灣政府還在「屎尿一堆」。

他指出，印尼政府因為沒錢的關係，疫苗都是別人捐贈，因此綠燈一路開到底，而台灣民間想買，政府卻冷處理，結果就是慈濟在印尼弄的比台灣政府還要快，在印尼的他已經成功打到疫苗，在台灣的家人卻根本沒消息。

「真的可以做到的，一下就做到了，人命比什麼都緊急，陳時中的嘴臉像在乎人命嗎？」forwind質疑，慈濟為什麼不說印尼政府阻擋，就僅與台灣政府槓上，「慈濟跟民進黨有仇、還是中共同路人？還是什麼台灣政府真的草菅人命，人家看不過去？」

forwind提到，慈濟在很多地方都有分社，在疫情嚴重的時候提供疫苗，是一種菩薩心腸，結果在台灣卻變成世紀大騙局，難怪這口氣嚥不下去，隔這麼久還出來捅這一刀，「在外國看這件事，就是你自己台灣的慈善機構捐給他國，他國都高興接受而且趕快施打，結果要捐給自己國家，被自己國家的人說買不到+騙人。一切都為了政治，悲哀的台灣！」