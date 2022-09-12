暮盆實業(木盆公司)(7628)9月20日辦理創櫃板登錄前籌資。

暮盆實業股份有限公司(簡稱木盆公司；產業類別：其他)由推薦單位社團法人中華民國全國創新創業總會出具創新創意意見書之木盆公司，致力於推廣蔬食產品與悅性飲食文化，以新鮮生菜沙拉為核心產品，透過產銷垂直整合，建立自有加工生產中心及連鎖速食餐飲品牌通路，提供消費者健康便利新選擇，同時推廣精緻農業發展，近期榮獲中華民國商業總會金舶獎及經濟部新創事業獎決選入圍。

木盆公司將自111年9月13日起揭示其籌資資訊，9月20日起進行投資人認購及繳款作業；投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。