德國央行表示，如果歐洲地區目前的CPI(消費者物價指數)還是居高不下，ECB(歐洲央行)可能還會繼續調高利率。

為了打擊大漲的通膨，ECB突然在8日大規模升息3碼，動作之大的確是讓市場跌破眼鏡，歐元區目前的利率也一舉提升至1.25%。不過，10月底有可能還會繼續再升息。

對利率態度比較偏向升息鷹派的德國央行，認為通貨膨脹到12月時，有機會來到10%以上高峰期，不過，2023年應該就會下降，但至少還是會爬到6%高水位。

德國央行認為，若歐洲經濟進入衰退期，還是要藉由升息來力抗通膨的話，就會變得不太容易。現在看起來，2022下半年經濟成長或許會停滯不前，甚至還會衰退，且頹勢可能會持續到2023年但降幅有限。

德國央行指出，物價穩定對中長期來說，以及歐元區前景甚是重要，目前要克服逆境，現在經濟成長確實是遇到瓶頸，不過不用過於太擔憂，因為景氣不佳的情況應該不會太糟糕。