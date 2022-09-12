路透社引述知情人士報導，拜登政府擬在下個月擴大對中國的出口限制，這次鎖定用於人工智慧（AI）運算和晶片製造設備的半導體。

消息人士表示，美國商務部打算根據今年早些時候在致科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research Corp）和應用材料（Applied Materials Inc）等三家美國公司的信函中所傳達的限制事項發布新規定。

路透社表示，這個有關於拜登政府將對中國發布半導體出口新規的消息，先前未曾被報導過。

上述公司曾公開證實收到商務部的信函。路透報導，這些公文禁止他們向生產次14奈米（sub-14nm）先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備，除非他們獲得美國商務部許可。

此外，美國商務部上個月亦發函給輝達（Nvidia）和超微（AMD）說明一些出口限制，要求兩家公司在取得許可之前，停止向中國銷售數種AI運算晶片。

部分消息人士表示，這些規定可能包括額外針對中國的行動，不過相關限制也可能改變。

這些所謂「已告知」（is-informed）公文讓美國商務部得以繞過冗長的規定編寫程序，並迅速實施這些管控措施，但也僅適用於收到公文的公司。

而一旦這些公文變成新規，其影響層面將擴大，這表示其他生產類似技術的美國公司也可能受到限制，也就是這些規定也可能適用於那些在AI晶片領域試圖挑戰輝達和超微主導地位的公司。

電腦處理器巨頭英特爾和Cerebras Systems等新創公司都瞄準先進AI運算市場。英特爾表示正在密切關注情況，而Cerebras則拒絕對此發表評論。

一位消息人士透露，這些規定還可能對外銷中國之含有上述晶片的產品提出申請許可的要求。戴爾科技、惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）和美超微電腦（Super Micro Computer）即生產採用輝達A100晶片的數據中心伺服器。

戴爾和惠普企業表示他們正在關注情況發展，而美超微電腦尚未回應媒體置評請求。

一名商務部高層拒絕對即將採取的行動發表評論，僅表示「通常，我們希望以監管調整來編撰『已告知』信函中的限制措施」。

科磊、應材和輝表示不予置評，而科林研發沒有回應媒體置評請求。超微表示不對特定的政策舉措發表評論，僅重申不認為新的許可規定會造成「重大影響」。