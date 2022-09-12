今年7月傳出，大陸晶圓代工龍頭中芯已經量產7奈米晶片並出貨給客戶，代表大陸晶片業技術有突破性發展，這也觸動美國的敏感神經，接連擴大制裁範圍，雙方交鋒越演越烈。如今，有專家爆料，中芯的工程師自訴，大陸國產的DUV機台的效率並不好，甚至接到很多投訴電話，在機台方面仍需要仰賴外國技術。

半島電電視台報導，中芯量產7奈米的消息一出，美國先是禁止用來開發3奈米以下晶片的EDA軟體出口，上周又限制輝達、超微等廠商向大陸出口高階人工智慧晶片，打擊大陸晶片業的舉動可說是一波又一波。

中芯在無法取得艾司摩爾的EUV極紫外光曝光機的狀況下，靠著DUV深紫外光曝光機推進技術，引起市場震撼，台灣工研院產業科技國際策略發展所研究總監Ray Yang表示，「中芯可以使用DUV生產7奈米，甚至進行量產，但這無法讓生產過程具有成本效益，將DUV機台的技術推向極限，如同以F1的速度駕駛一般汽車。」

Ray Yang補充說道，「在此狀況下，產品良率將會非常低，因此並不是優化先進製程的解決方案，要將技術從7奈米繼續往前推進幾乎是不可能的。」

若大陸想要跨進7奈米以下的先進製程，會需要艾司摩爾獨家生產的EUV機台，然而在美國制裁下，大陸廠商無法拿到此設備，因此希望透過國產機台的方式取得突破，但過程並不容易。

半導體產業分析機構SemiAnalysis分析師Dylan Patel表示，「中芯的工程師自爆國產機器出現很多問題，甚至接到許多投訴，大陸還有辦法生產好的ArF曝光機（其中一款DUV機台）大陸用外國機器生產晶片落後多年，而國產設備上則落後數十年。」

事實上，7月也傳出美國有意施壓艾司摩爾禁止出售DUV設備至大陸，但目前並沒有實質上的動作，艾司摩爾曾警告，如果美國迫使公司停止向大陸出售DUV設備，全球半導體供應鏈將面臨中斷，因為大陸是重要的參與者。