年底選舉腳步近，外界矚目的台北市長之戰也越發激烈，無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日接受廣播節目專訪時，談及藍綠極力以顏色自居，國民黨還將自己貼上「小英女孩標籤」，她直言，對手一直想把選民擠到兩邊，但中間選民並非可操作的一塊，怒斥藍營此舉是愚民，「找不到理由叫人投給你？」

黃珊珊表示，藍綠對自己和台北人來說並不重要，早在8年前，市民早已將顏色拿掉，因此現任市長柯文哲才會當選，且台北市政府已是標準的聯合政府，瞥除藍綠之外還有其他屬性的人，自己當副市長期間做事也沒顏色之分，市政從來不是對哪個政黨有利就好，對市民有利才最重要。

黃珊珊指出，台北市真的深藍、深綠的選民很少了，大家都回到中間在觀察檯面上的候選人，但重點是要先被選民認可、有料，不是顏色冠上去就好，對手就是想把選民擠到兩邊，但中間選民絕非不是操作的一塊，「你買水果都會挑，何況選舉時？」

談及自己的政黨色彩，黃珊珊強調，擔任副市長期間柯文哲是自己的老師，兩人都秉持勤政廉能理念，在疫情間並肩打仗，親民黨則是娘家，投入市長選舉重點在於她是否有本事勝任，而台灣不能只能有顏色，不要用意識形態畫地自限，「台灣為何選舉就要回到原點？回到封建時代？」

對於將自己貼上「小英女孩」標籤，她表示，可能國民黨認為自己的票鬆動才會貼標籤，以為此舉能將選票移回去，表示他們找不到理由叫人投給自己，但這世界不是這樣，「把台北市民當傻瓜嗎？還在愚民」，強調如果大家認為藍綠重要，那黃珊珊不會存在，也存在不了。

黃珊珊也暗酸蔣萬安猛稱自己是正藍軍，直言「你不是什麼，所以才會一直貼自己是什麼」，所以還是回到重點，候選人要選北市的話，必須拿出做法和執政願景，一直貼標籤不會讓自己變成適格的台北市長。