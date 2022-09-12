半導體進入庫存調整期，利機(3444)8月營收雙衰退，但由於利機上半年獲利已達成去年84%，法人以毛利率推估，利機前8月累計淨利有機會超越去年全年，不僅如此，今年獲利仍可維持二位數成長。

利機8月單月合併營收7790萬元，月減少1.6%、年減少29%；累計前8月營收為7.47億，較去年同期衰退9%，主要是因為半導體進入庫存調整期。

利機上半年獲利已達成去年84%，法人以毛利率推估，利機到8月累計淨利有機會超越去年全年，實質獲利已落袋。法人預估利機今年獲利可維持二位數成長，全年獲利將續創歷史新高。

利機8月雖營收持續探底，利機單月毛利率仍然維持在高點，主要受惠於屬佣金交易模式的BT載板，8月出貨仍維持高點，營收年增33%、月增3%，創下近26個月新高紀錄，且已連續八個月正成長。雖然整體市況有所趨緩，以在手訂單預估，仍是供不應求且產能持續開出的趨勢，明年仍看好維持成長。

利機另一主力產品，封測相關8月營收相對持平，月增1%，年減4%。8月營收下滑主要仍受驅動IC市況持續低迷影響，本月出貨量較去年同期大幅減少約七成，也較上月減少二成。依市況觀察，驅動IC第三、四季仍處於庫存調整階段，俟庫存出清仍需一段時間。利機因實質獲利已落袋，庫存對營運的影響已大幅降低。