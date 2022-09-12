「台灣第一名模」林志玲2019年與小她6歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員黑澤良平（AKIRA）結婚後，便和老公定居日本，今年初更無預警報喜，宣布兩人已升格為父母，令粉絲們又驚又喜，紛紛送上祝福。而婚後幾乎都把重心投入家庭的志玲姊姊，據傳在近日已悄悄回台，老公AKIRA與寶貝兒子也一路愛相隨，至於一家三口為何一同返回台灣，真實的原因也曝光了。

林志玲與AKIRA無論是婚前還是婚後，她都維持著一貫的低調，所有行程皆保密到家，但她即使隨丈夫前往東京定居生活，私下的一舉一動仍備受矚目，先前她就曾因遭媒體拍到多次進出台大醫院罕見的大動肝火，要媒體適可而止，直到今年除夕她才在社群媒體上投下震撼彈，PO出「一家三口」的甜蜜手部合照，正式對外宣布已晉升為新手爸媽，讓外界都嚇了一大跳，因懷孕過程就跟她當初與AKIRA熱戀時一樣，始終沒有曝光過，可見她相當保護個人隱私。

不過，林志玲隨後也在2月份加碼推出新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，分享近幾年身分變化的心情，也罕見分享童年趣事、求學歷程，以及和丈夫AKIRA交往初期的秘辛，原來都是靠一名男閨密替她翻譯情書，更自嘲婚後沒與AKIRA吵架，都是因為日文不夠好，幽默的分享夫妻之道。

如今，將重心全移往家庭的林志玲，在近日也傳出已與老公、兒子悄悄返台。根據《壹蘋新聞網》的報導，林志玲這次回來台灣是因為工作需求，但眾人沒想到工作行程滿檔、剛在演唱會上脫衣嶄露胸肌的AKIRA，此次也跟著愛妻、兒子一同返台，打算在台灣多待一些時間陪伴家人，讓外界相當興奮。不過，林志玲的經紀人到目前為止都沒有出面回應。